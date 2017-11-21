Нетаниягу встретился с Емельяненко и другими чемпионами ММА: "Полезно выучить новые приемы"

Во вторник, 14 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял в своей канцелярии делегацию организаторов и участников турнира смешанных единоборств Bellator 188.

На встрече присутствовали: многократный чемпион мира по боевому самбо и смешанным единоборствам Федор Емельяненко (Россия), знаменитый бразильский боец, посол Bellator Ройс Грейси, а также израильские участники турниров ММА Ноад Лахат и Хаим Гозали.

Израильскому премьер-министру были вручены перчатки бойца ММА Bellator. Нетаниягу немного "побоксировал" перед камерами, после чего заявил: "Сегодня в моем офисе я встретился с чемпионами ММА. День за днем я сражаюсь без перчаток, всегда полезно выучить новые приемы".

Турнир Bellator 188 пройдет 16-17 ноября в Тель-Авиве на арене дворца "Менора Мивтахим".





