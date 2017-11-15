"Бархатный сезон" в Израиле. Прогноз на неделю

В Израиле до начала следующей недели установилась солнечная и теплая погода. Температура воздуха выше среднесезонной. Температура воды у побережья Средиземного моря – 24-25 градусов.

В ближайшие четверг-пятницу будет еще теплее, прогнозирует государственная метеослужба. В субботу-понедельник температура немного понизится, но все еще будет выше обычной. Во вторник, 21 ноября, похолодает, ожидаются дожди на севере и в центре, сообщает сайт meteo-tech.co.il.

Следует отметить, что речь идет о температурах выше среднесезонной за весь период наблюдения за погодой в Израиле. В течение последних лет "бархатный сезон" с такими температурами в Израиле затягивался обычно до второй половины ноября.

Если брать период с 2010 года, то "средние" температуры с середины до 20-х чисел ноября наблюдались только в 2011 и 2014 году, в прочие годы они были выше "средних". В 2010-м "лето" затянулось до 5 декабря, когда в Тель-Авиве и Хайфе днем температура достигала почти 30 градусов.

В связи с погодными условиями, "грибные сезоны" 2011 и 2014 года были особенно урожайными. Середина ноября 2015-го тоже была "грибной", так как тогда потеплело после обильных и продолжительных дождей.