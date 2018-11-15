Операция в Газе, отставка Либермана и досрочные выборы. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Операция в Газе, отставка Либермана и досрочные выборы". В опросе, который проводился в течение 17 часов, приняли участие 5.742 респондента (4.965 из них ответили на все 15 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что большинство наших читателей (64%) считают неправильным решение военно-политического кабинета воздержаться от широкомасштабной операции в Газе после того, как в течение одних суток по израильской территории было выпущено около 500 ракет и минометных снарядов. 22% сказали, что не считают себя компетентным для оценки такого решения. И только 11% это решение поддерживают.

49% участников опроса согласны с тем, что в данном противостоянии победил ХАМАС. 26% полагают, что победивших нет. 21% считают некорректным вопрос "Кто победил в недавнем вооруженном противостоянии в Газе?" И только 3% заявили, что ЦАХАЛ в данном случае одержал победу.

Абсолютное большинство респондентов (81%) считают неоправданным решение властей Израиля разрешить доставку в Газу катарских денег и топлива. 10% сказали, что не считают себя в достаточной степени компетентными для оценки такого решения. Только 8% это решение поддерживают.

Читателям был задан вопрос: "Поддерживаете ли вы решение Авигдора Либермана уйти в отставку с поста министра обороны?" Большинство (55%) выбрали вариант ответа "Да, он поступил верно, и я поддерживаю его". 14% заявили: "Нет, не поддерживаю, так как хотелось бы, чтобы он оставался на этом посту". 13%: "Нет, не поддерживаю, считаю это решение манипулятивным". 4%: "Мне безразличны решения Либермана".

Абсолютное большинство опрошенных (81%) согласны с заявлением Либермана "прекращение огня одновременно с продолжающимися попытками прийти к урегулированию в Газе – это капитуляция перед террором". Не согласны с таким заявлением менее 11%. Остальные затруднились с ответом.

Менее 21% считают, что после отставки Либермана портфель министра обороны до выборов должен оставаться у премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Немногим менее 13% полагают, что министерством должен руководить кто-то другой из партии "Ликуд". 13% за то, чтобы этот портфель получил глава партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет, ныне руководящий министерством просвещения. Большинство (почти 54%) затруднились с ответом на вопрос "Кто, на ваш взгляд, после отставки Либермана должен до выборов возглавлять министерство обороны?"

Среди тех, кто голосовал за партию "Наш дом Израиль", 83% поддерживают решение Либермана о выходе НДИ из правящей коалиции. Среди тех, кто не голосовал за эту партию, это решение поддерживают 57% респондентов.

Две трети опрошенных считают, что после выхода НДИ из коалиции должны быть объявлены досрочные выборы. Примерно каждый пятый с этим не согласен. Остальные затрудняются с ответом.

Средняя общая оценка деятельности нынешнего правительства участниками этого опроса: 2,52 балла – между "удовлетворительно" и "неудовлетворительно" (по итогам предыдущего опроса, в начале октября, 3,20).

Оценка деятельности Биньямина Нетаниягу на посту главы правительства после "однодневной операции" в Газе: 2,80 балла – ближе к "удовлетворительно" (в начале октября – 3,50).

Оценка деятельности Авигдора Либермана на посту министра обороны: 3,47 балла – между "удовлетворительно" и "хорошо".

30% участников этого опроса хотят видеть Либермана на посту премьер-министра (полтора месяца назад таких было всего 13%). 15% предпочитают, чтобы этот пост продолжил занимать Нетаниягу (37% в начале октября). Далее следуют: Яир Лапид – 8% (13%), Исраэль Кац – 8% (9%), Гидеон Саар – 7% (4%), Айелет Шакед – 4% (5%), Ципи Ливни – 3% (3%), Нафтали Беннет – 2% (2%).

Если бы выборы состоялись сейчас, партия "Наш дом Израиль" получила бы 45,5% голосов наших читателей (в начале октября таких было только 27%). Далее следуют: "Ликуд" – 13% (полтора месяца назад 28,5%), "Еш Атид" – 10% (16%), новый блок крайне правых партий, если он будет создан – 6% (3%), "Байт Иегуди" – 3% (4%), "Зеут" – 2% (3%), "новая русская партия" – 1,5% (1%), "Кулану" – почти 1,5% (1,5%), блок "Сионистский лагерь" ("Авода" + "А-Тнуа") – 1% (2%). Остальные партии и блоки получат менее 1% голосов участников этого опроса. При этом 9% затруднились с выбором (полтора месяца назад таких было 6%), а 4% сказали, что не станут голосовать (в начале октября таких было 3%).

По оценке политологов, голосование русскоязычных избирателей может определять до 17-18 из 120 депутатских мандатов в Кнессете. Таким образом, данная категория избирателей могла бы на сегодняшний день принести до 9 мандатов НДИ (хотя очевидно, что фактор реакции на отставку Либермана к выборам ослабеет). При этом "Ликуд" получил бы всего 2-3 таких мандата (в начале октября – 5-6), на 2-3 может рассчитывать и "Еш Атид" (было 3-4). Не более одного мандата – "Байт Иегуди", новому блоку крайне правых партий и партии "Зеут". Другие партии и блоки, в том числе гипотетическая "новая русская партия", "целые русские мандаты" не получают (хотя по итогам выборов в Кнессет 20-го созыва по одному такому мандату получили партия "Кулану" и блок "Сионистский лагерь"). Подчеркнем, что речь идет о приблизительной и предварительной оценке.

Большинство участников опроса (54%) считают, что настало время смены лидера "Ликуда". 22% придерживаются противоположной точки зрения. 24% не имеют мнения по этому вопросу.

46% полагают, что настало время и для смены "партии власти". 35% с этим не согласны. 19% затрудняются с ответом на вопрос.