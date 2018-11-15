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15 ноября 2018 г.
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В Израиле

Либерман подал письмо об отставке, политический кризис в разгаре

время публикации: 08:43 | последнее обновление: 09:16 блог версия для печати фото
Авигдор Либерман в Кнессете. 14 ноября 2018 года
Нафтали Беннет в Кнессете. 14 ноября 2018 года
Кнессет

В четверг, 15 ноября, министр обороны Авигдор Либерман направил премьер-министру Биньямину Нетаниягу письмо об отставке, которая вступит в силу через 48 часов. Аналогичное письмо должно быть передано министром по делам алии и абсорбции Софой Ландвер.

Позднее Либерман проведет прощальную встречу с членами генерального штаба ЦАХАЛа, и с руководством министерства обороны.

В коалиции продолжается поиск выхода из политического кризиса, вызванного решением Либермана уйти в отставку. Накануне партия "Байт Иегуди" опубликовала требование передать этот портфель Нафтали Беннету, заявив, что в противном случае не видит смысла в продолжении существования этого правительства.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел накануне встречи с главами всех коалиционных партий кроме Нафтали Беннета. В коалиции пытаются организовать встречу премьер-министра и министра просвещения. Источники в "Ликуде" заявляют, что для назначения Беннета на пост министра обороны необходимо согласие главы партии "Кулану" Моше Кахлона. К настоящему моменту он не высказывается по поводу политического кризиса, однако известно, что Кахлон заинтересован в скорейших выборах.

Помимо прочего проверяется возможность предоставления Беннету поста министра иностранных дел, что позволит Нетаниягу сохранить в своих руках портфель министра обороны.

Ранее глава правительственной коалиции Давид Амсалем ("Ликуд") заявил в интервью "Кан Бет", что "Беннет, который спровоцировал весь нынешний кризис, не должен получить портфель министра обороны". По мнению Амсалема, управление коалицией, опирающейся на 61 мандат, является практически невыполнимой задачей.

В коалиции склоняются к тому, что наиболее вероятным сценарием развития событий является объявление досрочных выборов сразу после утверждения закона о призыве, которое намечено на 28 ноября. В то же время источники в окружении премьер-министра заявляют, что он продолжает попытки стабилизировать коалицию. "Все публикации о каких-либо принятых решениях и датах ни на чем не основаны", - отмечают приближенные премьер-министра.

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Четверг, 15 ноября 2018 г.
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