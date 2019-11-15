Операция ЦАХАЛа против "Исламского джихада". Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Операция ЦАХАЛа против "Исламского джихада"", в ходе которого предлагалось дать оценку действиям ЦАХАЛа и политического руководства, высказать свое мнение о практике "точечных ликвидаций", ответить на некоторые другие вопросы.

14 ноября завершилась операция ЦАХАЛа против террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газы. Эта операция, длившаяся немногим более двух суток, получила условное название "Черный пояс". После объявления о прекращении огня террористы продолжали время от времени обстреливать израильскую территорию. В ночь на 15 ноября ЦАХАЛ нанес серию новых ударов по целям в Газе.

На этом фоне в течение одних суток, 14-15 ноября, был проведен опрос, в котором приняли участие 3.023 респондента (2.544 из них ответили на все 14 вопросов). 92% участников опроса живут в Израиле.

ИТОГИ ОПРОСА

Мнения читателей при ответе на вопрос "Кто одержал победу в нынешнем раунде противостояния в секторе Газы?" разделились: 25% заявили – ЦАХАЛ, 25% – "Исламский джихад", 45% – ни одна из сторон. Прочие затруднились с ответом на этот вопрос.

Был задан вопрос: "Кто извлечет наибольшую политическую выгоду из этого раунда противостояния в секторе Газы?" 38% считают, что это будет Биньямин Нетаниягу, 22% – ХАМАС, 19% – "Исламский джихад", 2% – Бени Ганц.

Большинство опрошенных, 60%, положительно ответили на вопрос "Должен ли был Израиль ликвидировать одного из лидеров "Бригад Аль-Кудса" Бахаа Абу аль-Ату?" При этом 19% уверены, что такие действия создают фактор сдерживания. 13% заявили: "Нет, это бесполезно, так как его место займет другой". 3% не берутся судить о решениях такого рода.

При этом абсолютное большинство наших читателей, 87%, считают, что Израиль не должен отказываться от практики "точечных ликвидаций" лидеров террора. Лишь 5% придерживаются противоположного мнения.

Участникам опроса было предложено оценить действия ЦАХАЛа в дни эскалации 12-14 ноября 2019 года по пятибалльной шкале. Средняя оценка: 3,6 балла – "хорошо".

Средняя оценка деятельности премьер-министра Биньямина Нетаниягу в этот период: 2,8 балла – "удовлетворительно".

Был задан вопрос: "Согласны ли вы с утверждением, что Нетаниягу инициировал обострение конфликта с "Исламским джихадом" в политических целях?" 31% с таким утверждением однозначно не согласны. 22% согласны с таким утверждением, но не осуждают Нетаниягу. 29% не только согласны с таким утверждением, но и осуждают Нетаниягу.

При ответе на вопрос "Правильным ли было решение о назначении нового министра обороны (Нафтали Беннета) уже после того, как кабинет принял решение о ликвидации главаря террористов "Исламского джихада"?" большинство опрошенных, 56%, выбрали ответ: "Не хочу оценивать правильность решения, но считаю это политическим ходом Нетаниягу". 13% назвали это решение правильным, 11% – неправильным. 10% ответили: "Не хочу оценивать правильность решения, и не считаю это политическим ходом Нетаниягу".

Подавляющее большинство респондентов, 73%, считают правильным решение об отмене занятий и закрытии предприятий в Гуш Дане 12 ноября, когда велись ракетные обстрелы не только южных районов страны, но и центральных районов Израиля. Только 13% сочли это решение однозначно ошибочным.

40% участников опроса сказали, что живут в зоне обстрелов ракетами из Газы. 49% заявили, что живут в Израиле за пределами этой зоны. Прочие живут за пределами Израиля или затрудняются с ответом на вопрос. Отметим, что во время операции "Нерушимая скала" летом 2014 года ракеты, которые запускали террористы из Газы, достигали и северных районов страны.

Отметим, что только 79% живущих в зоне обстрелов сказали, что в их квартире, доме или рядом есть убежище. Среди тех, кто живет за пределами зоны обстрела, такое убежище есть в 80% случаев. Осенью 2012 года, во время проведения в Газе антитеррористической операции "Облачный столп" и интенсивных обстрелов израильской территории, убежище было у 74% наших читателей, проживавших в зоне обстрела – таким образом, за семь лет ситуация улучшилась незначительно.

Только 32% наших читателей сочувствуют мирным жителям сектора Газы. 54% сочувствия им не выражают. Прочие затрудняются с ответом на вопрос. (В 2012-м, во время операции "Облачный столп", соотношение сочувствующих и не сочувствующих было 36%/47%. В 2014-м, во время операции "Нерушимая скала" – 39%/43%.)

Читателям был задан вопрос: "По вашему мнению, продемонстрировал ли нынешний раунд вооруженного противостояния, что ХАМАС, воздержавшийся от участия в боевых действиях, может быть партнером на переговорах с Израилем?" 70% ответили "нет", 10% – "да", прочие затруднились с однозначным ответом.

47% считают, что Израиль не должен был соглашаться на прекращение огня на условиях, предложенных Египтом. 16% поддерживают согласие на прекращение огня на египетских условиях. Прочие затруднились с ответом.





