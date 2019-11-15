Меньше месяца до решения о том, будут ли третьи выборы. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Уходящая неделя прошла на фоне военных действий в секторе Газы и ракетных обстрелов израильской территории. Несмотря на это, политические процессы продолжались. Меньше недели осталось до завершения срока, который отведен Бени Ганцу для формирования правительства. 20 ноября он должен сообщить президенту об итогах своих усилий. В настоящий момент, в политических кругах убеждены, что Ганц явится в канцелярию президента с пустыми руками. "Впечатление, складывающееся в настоящий момент, таково, что и Ганц, и Нетаниягу настроены на новые выборы", – сказал корреспонденту NEWSru.сo.il источник, осведомленный о ходе коалиционных переговоров. По словам нашего собеседника, логика главы "Кахоль Лаван" понятна: он видит в опросах рост своей популярности, он видит, что избиратели склонны обвинить в провале переговоров Нетаниягу, и рассчитывает, что третьи выборы принесут ему победу.

И всё же, в течение недели публиковалась информация о прогрессе на переговорах о формировании правительства. "Я готов на компромиссы до тех пор, пока они остаются в рамках моего мировоззрения", – сказал Бени Ганц на заседании фракции. "Я готов взвесить любую возможность, не нарушающую моих принципов в том, что касается отношения к обвинительному заключению", – сказал он после встречи с Авигдором Либерманом. Переводя с политического языка на русский: "Я готов к компромиссу, но не к тому, за который меня обвинят в оппортунизме". При таких условиях в сложившейся ситуации коалицию не сформировать. Кому-то придется отказаться от части своих "железобетонных" обещаний во имя спасения страны от третьих выборов. Если этого не произойдет, в марте мы отправимся на избирательные участки.

Люди, знакомые с настроениями в окружении Бени Ганца, говорили мне на этой неделе, что он готов быть вторым в ротации с Биньямином Нетаниягу. Есть только две помехи: Ганц не уверен, что, когда придет время освобождать должность, Нетаниягу сделает это, а не найдет повод развалить правительство. Вторая, а скорее главная проблема – Яир Лапид и Моше Яалон. В "Еш Атид" отказываются даже обсуждать вопрос ротации, а уж тем более компромисс в этом вопросе. О лидере ТЭЛЕМ говорят меньше, но ,по словам источников в "Кахоль Лаван", острота его возражений против союза с Нетаниягу, ничуть не уступает твердой позиции Лапида. Ганцу, если он действительно заинтересован в создании ротационного правительства с Нетаниягу, придется или убедить своих партнеров по руководству "Кахоль Лаван", или решить крайне сложную дилемму: сохранить единство блока и пойти вместе на новые выборы, или рискнуть распадом и стать партнером Нетаниягу в ротационном правительстве.

Чего хочет Нетаниягу, достоверно не знает никто. В политических кругах полагают, что он заинтересован в новых выборах, чтобы при удачном стечении обстоятельств набрать 61 мандат без НДИ и сформировать коалицию, которая обеспечит ему иммунитет, защищающий от подачи обвинения. В худшем случае, он рассчитывает предстать перед судом в качестве премьер-министра, а не обычного депутата. Одна из теорий гласит, что Нетаниягу хочет дотянуть до суда в качестве премьера, так как главу правительства всегда судят в Иерусалиме, и он рассчитывает на более снисходительное отношение столичных судей, чем тель-авивских.

Предложение президента Ривлина отвечает "пожеланиям" Нетаниягу – даже уйдя во временную отставку, он останется формально премьер-министром со всеми привилегиями. Но в "Ликуде" настаивают, чтобы Нетаниягу оставался на своей реальной, а не номинальной должности до начала судебного процесса. Многие полагают, что речь идет о требовании, от которого в "Ликуде" будут готовы отказаться в самый последний момент в рамках "болезненного компромисса".

И есть еще "блок 55". Тот самый праворелигиозный блок, неразрывный союз "Ликуда" с которым является одним из препятствий для "Кахоль Лаван" (в первую очередь для "Еш Атид") на пути к правительству. На уходящей неделе представители "Ликуда" о блоке не заговаривали, а от вопросов о нем деликатно уходили.

Опция правительства меньшинства при поддержке Объединенного арабского списка окончательно сошла на этой неделе с повестки дня. После событий в Газе и заявлений депутатов от арабской партии, "Кахоль Лаван", не говоря об НДИ, не могут себе позволить такой союз.

Шансы на очередное "перерождение" Либермана и его возвращение в лоно союза с Нетаниягу также призрачны. Несмотря на усилия Айелет Шакед, трудно представить Либермана в коалиции с Яаковом Лицманом и Бецалелем Смотричем. Закон о призыве, отмена закона о порядке работы магазинов по шаббатам, закон о гражданских браках – это минимум, о котором говорят в окружении Либермана, для переговоров о праворелигиозной коалиции. Перефразируя известное выражение главы НДИ, мессия придет раньше, чем в "Яадут а-Тора" согласятся на такое.

В партии Либермана продолжают утверждать, что есть дополнительные возможности, о которых никто не говорит. В закулисных беседах представители НДИ заявляют, что ситуация в "Ликуде" на грани бунта, и очень возможно, что группа депутатов отколется от правящей партии, что позволит создать коалицию. В настоящий момент нет ничего, что подтверждало бы оправданность таких ожиданий. И тем не менее, в "Ликуде" не исключают возможности бунта, который может вспыхнуть, если юридический советник правительства Авихай Мандельблит решит обвинить Нетаниягу не только в подрыве общественного доверия, но и во взяточничестве.

Никто сегодня не знает, каким будет решение юридического советника правительства, но все громче звучат голоса о том, что Мандельблит опубликует свое решение в течение недели, максимум двух. "Лапид легко может согласиться, чтобы Нетаниягу был первым в ротации при условии, что он сложит с себя полномочия в момент подачи обвинения. Все равно это произойдет через неделю, максимум две", – сказал мне депутат от "Еш Атид".

У Бени Ганца осталось пять дней, а у всей политической системы – 26 – для того, чтобы найти выход и остановить машину третьих выборов, которая медленно набирает ход.





