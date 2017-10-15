Полиция в ответ на критику со стороны Нетаниягу: "Попытка делегитимации власти закона"

Утром в воскресенье, 15 октября, пресс-служба полиции Израиля опубликовала официальный ответ на критику со стороны премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Полиция Израиля выполняет свою работу в соответствии с законом и интересами государства. Мы не намерены отвечать на беспочвенные обвинения, целью которых является создание помех работе полиции и делегитимация власти закона", – говорится в сообщении пресс-службы правоохранительных органов.

Вечером в субботу премьер-министр Биньямин Нетаниягу подверг резкой критике полицию в связи с тем, что он назвал "регулярными и систематическими утечками информации".

Критика последовала после того, как Второй канал ИТВ опубликовал сообщение, согласно которому следственные органы намерены вызвать главу правительства на новые допросы. "Когда Рони Альшейх стал генеральным инспектором полиции, он принял важные решения: начать борьбу с утечками информации и положить конец практике так называемых рекомендаций, которые полиция передает прокуратуре после завершения расследования. После того, как политический стратег Лиор Хорев стал без конкурса внешним советником полиции, получая за это огромные деньги из государственной казны, идея отмена рекомендаций умерла, а утечки приобрели характер цунами", – было сказано в заявлении пресс-службы.

В окружении премьер-министра также отметили: "Общественность уже давно поняла, что речь идет об охоте СМИ на премьер-министра. Как это всегда бывало в прошлом, так и на сей раз, все завершится ничем".

Представители оппозиции подвергли заявление пресс-службы премьер-министра резкой критике. Глава парламентской оппозиции Ицхак Герцог ("Сионистский лагерь") заявил: "То, что началось с деятелей искусства, журналистов и судей, коснулось сейчас и полицейских. Речь идет о попытке раскола общества, о натравливании людей друг на друга, о подстрекательстве во имя личного блага любой ценой, даже ценой единства народа".

Глава партии "Еш Атид" Яир Лапид назвал заявление Нетаниягу позорным. "Нападки главы правительства на генерального инспектора полиции – это новый этап отвратительных попыток угрожать власти закона в стране".

Депутат Кнессета Ципи Ливни (лидер "А-Тнуа", "Сионистский лагерь") заявила: "Теперь Нетаниягу целится в генерального инспектора полиции. Необходимо оказать поддержку правоохранительным органам на фоне этих нападок. Дело не в Нетаниягу, а в защите власти закона, которая важнее личности премьера".

Ранее сообщалось, что Нетаниягу в ближайшее время будет допрошен по делу 1000, в рамках которого он подозревается в незаконном получении дорогих подарков от бизнесменов, а также по делу 2000 – о переговорах, которые Нетаниягу вел с владельцем "Едиот Ахронот" Нони Мозесом. По информации Второго канала ИТВ, Нетаниягу будет вызван на допрос еще три или четыре раза.

Вечером 14 октября примерно 300 человек провели еженедельную демонстрацию протеста возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита. Они продолжают требовать предъявления обвинений главе правительства.

11 октября сайт Йоава Ицхака NEWS1 опубликовал информацию, согласно которой генинспектор полиции намерен якобы после завершения каденции баллотироваться на пост главы некоей политической партии.

15 октября министр внутренней безопасности Гилад Эрдан обратился к юридическому советнику правительства с просьбой проверить обстоятельства утечек информации в ходе расследования подозрений в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.





