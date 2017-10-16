Предпринята попытка ракетного обстрела Израиля с Синайского полуострова

В 22:18 сирены системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом" прозвучали в населенных пунктах регионального совета Эшколь.

Жители населенных пунктов, в которых сработала система предупреждения, сообщали, что они слышали несколько взрывов, похожих на падение ракет.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зарегистрирован запуск ракет в сторону израильской территории с Синайского полуострова. Военные прочесывают местность в поисках мест падения ракет.

В результате обстрела нет пострадавших.

Последний раз Израиль подвергался ракетному обстрелу с территории Египта 23 мая.

Ракетные обстрелы Израиля с Синайского полуострова. Обратная хронология

15 октября 2017 года. Сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в Эшколе. ЦАХАЛ зафиксировал запуск двух ракет с Синайского полуострова. Никто не пострадал.

23 мая 2017 года. Очередной ракетный обстрел с Синайского полуострова. Никто не пострадал.

10 апреля 2017 года. Ракета, выпущенная с Синайского полуострова, разорвалась в районе Эшколь. Одному человеку потребовалась помощь медиков для выведения из шокового состояния.

20 февраля 2017 года. Боевики ИГ обстреляли район Эшколь. СМИ сообщали, что израильский БПЛА уничтожил группу боевиков, причастных к этому обстрелу.

8 февраля 2017 года. Четыре ракеты были выпущены в сторону Эйлата с Синайского полуострова. Три из них сбиты системой ПРО "Железный купол". Остальные упали на открытой местности. Никто не пострадал.

3 июля 2015 года. Боевики "Вилайят Синай" выпустили три ракеты по району Эшколь. Пострадавших не было.

2 августа 2014. Очередной обстрел израильской территории из Синая. Три ракеты взорвались на территории местного совета Шаар а-Негев. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за обстрел.

24 июля 2014 года. Попытка ракетного обстрела Эйлата из Синая. Ракета сбита системой ПРО "Железный купол".

15 июля 2014 года, накануне ожидаемого объявления о прекращении огня в секторе Газы после недели проведения операции "Нерушимая скала", террористы обстреляли Эйлат. На территории города взорвались три ракеты. Легкие ранения получили два человека.

31 января 2014 года Эйлат был обстрелян с Синайского полуострова. Ракета, выпущенная по городу, была сбита батареей противоракетной обороны "Железный купол". Ответственность за обстрел взяла на себя террористическая организация "Ансар Байт аль-Макдас".

20 января 2014 года Эйлат подвергся ракетному обстрелу. Две ракеты разорвались в окрестностях города, не причинив ущерба.

В 2013 году было зафиксировано три обстрела: августе, июле и апреле. В апреле впервые в истории обстрелов этого города сработал сигнал "Цева Адом". Но многие жители и гости Эйлата, не привыкшие к таким предупреждениям об обстреле, никак на сирену не отреагировали.

В течение 2012-го года были зафиксированы три попытки ракетных обстрелов Эйлата: в апреле, в июне и в августе. В результате прошлогодних обстрелов никто не пострадал и не был причинен ущерб.

В августе 2010 года Эйлат подвергался обстрелу ракетами "град". Две ракеты упали тогда в Эйлатский залив, одна разорвалась на открытой местности в Эйлате, еще две – в Акабе (Иордания), где в результате взрыва 6 человек получили ранения. Тогда представители египетских сил безопасности заявляли, что обстрел произвели с Синайского полуострова боевики палестинской террористической организации ХАМАС.

Ранее Эйлат обстреливали также ракетами в апреле 2010-го, тогда никто не пострадал.

19 августа 2005 года террористы обстреляли ракетами два американских военных корабля, стоявших в порту Акабы, но промахнулись: одна из ракет упала возле Эйлатского аэропорта, легко ранив таксиста, другая разорвалась в иорданском военном госпитале, в результате чего погиб один военнослужащий. Ответственность за тот теракт брала на себя группировка "Бригады Абдаллы Аззама", связанная с "Аль-Каидой". Исполнители теракта были приговорены в Иордании к смертной казни.





