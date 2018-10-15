Зимняя сессия Кнессета: политики готовятся к выборам

В понедельник, 15 октября, открывается зимняя сессия Кнессета 20-го созыва. Несмотря на то, что сессия должна продлиться до апреля, главным вопросом в политической системе остается дата досрочных парламентских выборов.

Решение партии "Агудат Исраэль" пойти на компромисс в вопросе закона о призыве еще не гарантирует спокойствия коалиции. Говоря о компромиссе, ультраортодоксы подразумевают переговоры с министерством обороны об изменениях в тексте законопроекта, и не очевидно, что министр обороны Авигдор Либерман на такие переговоры согласится.

В недавнем интервью NEWSru.co.il Либерман заявлял, что закон должен быть утвержден в том виде, в котором он был принят в первом чтении. Глава НДИ отмечал, что для утверждения закона во втором и третьем чтениях нет необходимости в голосах ультраортодоксов а можно воспользоваться поддержкой партии "Еш Атид". Яир Лапид не сможет голосовать против закона, представленного ко второму и третьему чтениям в той же формулировке, за которую он голосовал в первом чтении. И неизвестно, как в этой ситуации поведет себя "Агудат Исраэль".

Времени на поиски решения осталось немного, так как, в соответствии с решением БАГАЦа, новый текст законопроекта о призыве должен быть принят не позднее 2 декабря.

Но даже если коалиции удастся найти выход из этого тупика, вряд ли ее ждут спокойные времена. В окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявляют, что условием продолжения работы коалиции является отсутствие популистских законов. Этого в последний год работы коалиции, а наступивший год для действующего правительства в любом случае последний, гарантировать никто не может. Уже в январе должен быть принят новый текст закона о гиюре, вокруг которого также разгорится борьба. Можно предположить, что и остальные партии постараются в предвыборный год продемонстрировать избирателям успехи, что почти наверняка вызовет трения в коалиции.

Еще одним, а по мнению многих, главным, дестабилизирующим фактором являются расследования в отношении премьер-министра. Генпрокуратура и юридический советник правительства продолжают изучать итоги полицейского расследования по делам 1000 и 2000, а полиция продолжает следствие по делу 4000. Если премьер-министру предстоит стать обвиняемым, он предпочтет, чтобы это произошло не в разгар предвыборной кампании, а после победы (желательно уверенной) на выборах.

Глава партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет заявил нашей редакции, что его партия не будет спешить разваливать коалицию из-за обвинений, предъявленных премьеру. Можно предположить, что аналогичным образом поведут себя партии НДИ, ШАС и "Яадут а-Тора". Желая "опередить" Авихая Мандельблита, Нетаниягу может легко найти повод для объявления досрочных выборов.

Правительственные коалиции в Израиле всегда распадаются из-за внутренних причин, оппозиции никогда не удается свалить правительство своими силами. В нынешней ситуации оппозиция также не имеет практически никакого влияния на процессы внутри коалиции. Ави Габай посвятит ближайшее время попыткам предотвратить его досрочное отстранение от власти в "Сионистском лагере", Яир Лапид – поискам новых путей привлечения избирателей, Тамар Зандберг попытается консолидировать вокруг себя леворадикальные силы, а игроки, находящиеся еще за пределами поля, в первую очередь Бени Ганц, будут присматриваться и обдумывать возможности союзов.

Сессия Кнессета открывается в условиях, когда почти никто в политической системе не верит в ее долговечность. В конце марта 2019 года исполнятся десять лет непрерывного пребывания Нетаниягу на посту премьер-министра. Судя по всему, этот юбилей он будет праздновать в разгар новой предвыборной кампании. Впрочем, Либерман считает, что досрочные выборы к тому времени уже состоятся.





