Муниципальные выборы 2018 года в Израиле. Опрос NEWSru.co.il

30 октября в Израиле пройдут муниципальные выборы. Гражданам будет предложено выбрать одного из кандидатов в мэры и один из списков в местные советы.

День муниципальных выборов является общегосударственным выходным: работодатели обязаны предоставить работникам возможность проголосовать, в случае выхода на работу этот день должен оплачиваться как праздничный. Соответствующий закон был принят в 2014 году, с его содержанием можно ознакомиться по ссылке на сайте Кнессета.

Накануне выборов СМИ уделяют особое внимание Иерусалиму, где за пост мэра борются четыре главных кандидата: Зеэв Элькин ("Ликуд"), Моше Леон (которого поддержали ШАС и "Дегель а-Тора"), Офер Беркович ("Хиторерут") и Йоси Дейч (ультрарелигиозное движение "Агудат Исраэль"). Действующий мэр столицы Нир Баркат и премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявили о поддержке Элькина, но все опросы предрекают упорную борьбу и второй тур голосования.

Жесткая конкуренция ожидается и на выборах во многих других крупных городах.

Особенностью нынешней предвыборной кампании является то, что теперь она ведется не только посредством агитации на улицах и в СМИ, но также в социальных сетях, которые за последние пять лет (после выборов 2013 года) стали играть очень заметную роль в жизни израильтян.

За две недели до выборов редакция NEWSru.co.il проводит голосование среди читателей, чтобы узнать, намерены ли они голосовать на муниципальных выборах, кого они поддерживают и что наиболее важно для них при выборе того или иного кандидата/списка.

Внимание: опрос предназначен только для израильтян, имеющих право голоса.

Муниципальные выборы 2018 года в Израиле. Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 17 вопросов)