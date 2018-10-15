18+
15 октября 2018 г.
последняя новость: 13:06
Мясники просят защиты от веганов
Наша элита предала нас
Американская рокировка в ООН
Зачем Трамп сметает ПА
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:47 Facebook закрыл тысячи фальшивых учетных записей, созданных для пропаганды на муниципальных выборах
12:40 Продлен арест полицейского, убившего жену в Нетании
12:05 Нападение на перекрестке Гитай Ависар, террорист застрелен
11:59 Рабочий погиб на стройке в Бейт-Шемеше
11:41 На границе с Сирией состоялась церемония открытия КПП "Кунейтра"
11:32 Беспорядки в Хан аль-Ахмаре, задержаны двое израильтян
11:00 Зоир Баалуль уходит из Кнессета
09:35 На окраине Иерусалима задержаны двое братьев, подозреваемых в терроре
09:22 В Эвен Йегуде мужчина был насмерть сбит трактором
09:19 Израиль откроет посольство в Руанде за счет посольства в Парагвае
В Израиле

Муниципальные выборы 2018 года в Израиле. Опрос NEWSru.co.il

время публикации: 07:50 | последнее обновление: 07:54 блог версия для печати фото
Муниципальные выборы 2018 года в Израиле. Опрос NEWSru.co.il
Муниципальные выборы 2018 года в Израиле. Опрос NEWSru.co.il
Муниципальные выборы 2018 года в Израиле. Опрос NEWSru.co.il

30 октября в Израиле пройдут муниципальные выборы. Гражданам будет предложено выбрать одного из кандидатов в мэры и один из списков в местные советы.

День муниципальных выборов является общегосударственным выходным: работодатели обязаны предоставить работникам возможность проголосовать, в случае выхода на работу этот день должен оплачиваться как праздничный. Соответствующий закон был принят в 2014 году, с его содержанием можно ознакомиться по ссылке на сайте Кнессета.

Накануне выборов СМИ уделяют особое внимание Иерусалиму, где за пост мэра борются четыре главных кандидата: Зеэв Элькин ("Ликуд"), Моше Леон (которого поддержали ШАС и "Дегель а-Тора"), Офер Беркович ("Хиторерут") и Йоси Дейч (ультрарелигиозное движение "Агудат Исраэль"). Действующий мэр столицы Нир Баркат и премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявили о поддержке Элькина, но все опросы предрекают упорную борьбу и второй тур голосования.

Жесткая конкуренция ожидается и на выборах во многих других крупных городах.

Особенностью нынешней предвыборной кампании является то, что теперь она ведется не только посредством агитации на улицах и в СМИ, но также в социальных сетях, которые за последние пять лет (после выборов 2013 года) стали играть очень заметную роль в жизни израильтян.

За две недели до выборов редакция NEWSru.co.il проводит голосование среди читателей, чтобы узнать, намерены ли они голосовать на муниципальных выборах, кого они поддерживают и что наиболее важно для них при выборе того или иного кандидата/списка.

Внимание: опрос предназначен только для израильтян, имеющих право голоса.

Муниципальные выборы 2018 года в Израиле. Принять участие в опросе
(вам предстоит ответить на 17 вопросов)

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 октября 2018 г.
Кандидаты в мэры столицы раскритиковали Берковича после ответа на вопрос о неделимости Иерусалима
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 сентября 2018 г.
Йоси Дейч объявил о намерении бороться за пост мэра Иерусалима
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 августа 2018 г.
"Права светских в Иерусалиме отстаиваю только я". Интервью с Офером Берковичем
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июля 2018 г.
"Иерусалим - это лаборатория завтрашнего Израиля". Интервью с Зеэвом Элькиным
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 июля 2018 г.
"Иерусалиму нужен управляющий". Интервью с Моше Леоном





  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 15 октября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018