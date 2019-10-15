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NEWSru.co.il :: В Израиле15 октября 2019 г., 13:27

Врачи: главный подозреваемый по "делу Долев" может отвечать на вопросы следователей

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Самар Арбид Рина Шнерб Раввин Эйтан Шнерб, отец Рины ВСЕ ФОТО
 
   
 
 
Самар Арбид

 
   
 
 
Рина Шнерб
Фото семьи Шнерб Фото 2 из 4
 
   
 
 
Раввин Эйтан Шнерб, отец Рины

 
   
 
 
Источник Эйн-Бувин около поселка Долев (архив)

Во вторник, 15 октября, из иерусалимской больницы "Адаса Ар а-Цофим" поступила информация о том, что 44-летний Самар Арбид, госпитализированный после допроса в ШАБАКе, полностью пришел в сознание и может отвечать на вопросы следователей.

44-летний Самар Арбид из Рамаллы, один из лидеров боевой организации НФОП, привлекавшийся ранее к ответственности за террористическую деятельность, был арестован 25 сентября в рамках расследования теракта возле поселка Долев, в результате которого была убита 17-летняя Рина Шнерб, а ее отец и брат получили ранения.

Самар Арбид в течение нескольких лет был в розыске по подозрению в подготовке терактов. В ходе обысков в домах задержанных террористов было обнаружено и нейтрализовано готовое к применению взрывное устройство, тип которого совпадал с тем, что был использован боевиками для совершения теракта около поселка Долев месяц назад.

После задержания Арбид был передан для допросов следователям ШАБАКа. Вскоре палестинские СМИ сообщили, что 28 сентября Арбид в тяжелом состоянии был доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим". Правозащитные палестинские организации утверждали, что на допросах в ШАБАКе Арбиду сломали ребра.

Пока подозреваемый в терроре находился без сознания, адвокаты имели возможность беспрепятственно посещать его в больнице. Однако после того, как Арбид начал приходить в себя, эти посещения были запрещены.

Сайт Walla News писал, что в документах, представленных в суд представителями минюста, говорилось, что в больницу Арбид был доставлен с подозрением на сердечный приступ, у него также была диагностирована острая почечная недостаточность. В материалах отмечалось, что подозреваемого в больнице осматривал врач организации "Красный Крест".

7 октября Высший суд справедливости отклонил апелляцию против запрета Самару Арбиду встречаться с адвокатами. Судьи Ицхак Амит, Джордж Кара и Яэль Вильнер постановили, что запрет является обоснованным. В решении судей БАГАЦа отмечалось, что слухи о пытках, которым якобы подозреваемый в терроре подвергся в ШАБАКа, также повлияли на решение запретить ему свидания с адвокатами.

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