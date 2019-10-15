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NEWSru.co.il :: В Израиле15 октября 2019 г., 07:41

Беннет обратился к лидерам крупнейших партий: "Сумасшедшие, слезайте с дерева"

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Нафтали Беннет "Ликуд" "Кахоль Лаван"
 
   
 
 
Нафтали Беннет

 
   
 
 
"Ликуд"

 
   
 
 
"Кахоль Лаван"

Глава партии "А-Ямин а-Хадаш" Нафтали Беннет опубликовал запись в социальной сети Facebook, в которой призвал политиков "опомниться" и создать правительство.

Запись опубликована на фоне тупика и практического отсутствия коалиционных переговоров между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". Запись, которую Беннет озаглавил крылатым выражением "Сумасшедшие, слезайте с дерева", адресована лидерам всех ведущих партий. "Правительственные структуры страны парализованы на протяжении почти года. Народ не простит того, кто потащит страну на третьи выборы в такой сложный во всех отношениях момент", - заявил Беннет.

По его словам, необходимо создать правительство национального единства. "Такое правительство не сможет распространить израильский суверенитет на территории C, как я считаю верным, не сможет отказаться от территорий, как того хотят левые. Оно не приведет к идеологическому прорыву одной из сторон, но даст возможность решать стоящие перед страной проблемы", - отмечает Беннет. Он добавил, что правительство должно быть паритетным. "Нетаниягу согласился на это, Ганц еще нет", - отметил Беннет.

Перед праздником Суккот в интервью одной из ультраортодоксальных радиостанций, Беннет заявил, что посредничает между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". "Надеюсь, что через месяц у нас в стране будет правительство национального единства", - сказал Беннет.

Через восемь дней истекает срок, отведенный президентом Ривлиным Биньямину Нетаниягу. Ранее сообщалось, что глава государства не намерен предоставлять премьер-министру дополнительное время, и 23 октября мандат перейдет к Бени Ганцу.



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