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NEWSru.co.il :: В Израиле15 октября 2019 г., 17:54

Последствия осенней бури в Израиле. От удара молнии пострадали пять человек

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Осенняя буря в Израиле От удара молнии пострадали пять человек Осенняя буря в Израиле
 
   
 
 
Осенняя буря в Израиле

 
   
 
 
От удара молнии пострадали пять человек

 
   
 
 
Осенняя буря в Израиле

Во второй день праздника Суккот, 15 октября, в Израиле установилась жаркая погода, сопровождающаяся сильными порывами ветра и дождями. Метеорологи предупреждают о высокой вероятности затопления в низинах внезапных наводнениях в руслах ручьев на востоке страны.

На средиземноморском пляже Зиким, находящемся между Ашкелоном и сектором Газы, в результате удара молнии пострадали пять членов семьи из Беэр-Шевы. 14-летний подросток был доставлен в больницу "Барзилай" в критическом состоянии. 22-летняя девушка получила тяжелые травмы и находится в отделении интенсивной терапии. Еще три человека в возрасте от 13 до 24 лет получили травмы средней тяжести.

В кибуце Шаар а-Голан под сильным порывом ветра старое дерево рухнуло на дома. Двум жилым строениям причинен ущерб.

В деревне Табор молния ударила в дерево, и оно загорелось.

Управление Кинерета сообщило, что в связи с неблагоприятными погодными условиями купание на всех пляжах вдоль побережья озера запрещено.

На 75-й трассе дерево рухнуло на дорожное полотно, перекрыв подъезд к Кирьят-Тивону.

На перекрестке "Цемах" в Иорданской долине под порывами ветра рухнули многометровые металлические ворота, установленные перед спортивным праздником.

Жители Тверии сообщают, что ветром причинен серьезный ущерб установленным во дворах домов праздничным шалашам.

Отменены два концерта фестиваля "Тамар", которые должны были состояться на Масаде вечером 15 октября.

16-17 октября дожди ожидаются на севере, востоке и юге страны. Сохраняется угроза затоплений и наводнений.

Однако в пятницу, 18 октября, дожди прекратятся. Жара спадет, будет наблюдаться переменная облачность.

По данным сайта meteo-tech, в ближайший шаббат и до окончания праздника Суккот установится теплая погода, без осадков. Температура будет примерно соответствующей среднесезонной.

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