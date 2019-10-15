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NEWSru.co.il :: В Израиле15 октября 2019 г., 09:54

Первые дождливые дни суккота: прогноз на ближайшую неделю

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Иерусалим, 14 октября 2019 года Первые дождливые дни суккота: прогноз на ближайшую неделю Первые дождливые дни суккота: прогноз на ближайшую неделю
 
   
 
 
Иерусалим, 14 октября 2019 года

 
   
 
 
Первые дождливые дни суккота: прогноз на ближайшую неделю

 
   
 
 
Первые дождливые дни суккота: прогноз на ближайшую неделю

Второй день праздника Суккот, 15 октября, в Израиле будет жарким, облачным и дождливым. Осадки ожидаются на всей территории страны, от Голанских высот до Эйлата. Временами возможны грозы. Есть высокая вероятность затопления в низинах и внезапных наводнений в руслах ручьев на востоке страны.

По сравнению с 14 октября, температура будет немного ниже, но заметно выше среднесезонной (30-34 на побережье Средиземного моря, 32-35 в горных районах, до 38-40 около побережья Кинерета, в Эйлате, в Иорданской долине и долине Арава). Во внутренних, северных, восточных и южных районах будет дуть восточный пустынный ветер, приносящий жару.

16-17 октября дожди ожидаются на севере, востоке и юге страны. Сохраняется угроза затоплений и наводнений.

Однако в пятницу, 18 октября, дожди прекратятся. Жара спадет, будет наблюдаться переменная облачность.

По данным сайта meteo-tech, в ближайший шаббат и до окончания праздника Суккот установится теплая погода, без осадков. Температура будет примерно соответствующей среднесезонной.

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Прогноз погоды на 15 октября: жарко, дожди по всей стране


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