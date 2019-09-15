Киберполиция предупреждает о массированной фишинговой атаке на израильских пользователей

В воскресенье, 15 сентября, киберподразделение полиции сообщило о массированной кибер и фишинговой атаке на компьютеры израильских пользователей. Злоумышленники рассылают письма, содержащие вирус-вымогатель, от имени государственных учреждений и организаций, в том числе от Управления по надзору в сфере взимания долгов.

По данным правоохранительных органов, атака на компьютеры израильтян началась 12 сентября. Злоумышленники разослали не менее 16 тысяч писем.

В сообщении, опубликованной в Facebook Управления по надзору в сфере взимания долгов, говорится: "Если вы получили электронное письмо, в теме которого указано " Управление по надзору в сфере взимания долгов", и содержащее вложение, ни в коем случае не открывайте вложенный файл! Если вам звонят с телефона, номер которого не определяется, и предлагают оплатить долг по телефону, не сообщайте звонящему никакие данные".

В памятке для пользователя отмечается, что официальные письма от Управления содержат последние цифры номера удостоверения личности получателя, номер его дела, а также номер, по которому можно получить разъяснения или ссылку на официальный сайт организации. Кроме того, сотрудники Управления для звонков гражданам используют телефоны колл-центра, номера которых отражаются у абонентов.





