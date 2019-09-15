Источник: Моше Кахлон покинет политику, если не получит пост министра финансов

Министр финансов Моше Кахлон покинет политику в том случае, если не сохранит за собой нынешний пост. Эту информацию редакции NEWSru.co.il подтвердили информированные источники.

Ранее журналист Хаим Левинсон сообщил в газете "Гаарец", что Кахлон обсуждал с активистами и своими приближенными возможность ухода из политики после выборов в Кнессет 22-го созыва.

По сообщению "Гаарец", в ходе предвыборного мероприятия, состоявшегося на прошлой неделе в Хадере, Кахлон заявил, что не заинтересован более в должности министра финансов. "Чем я буду заниматься? Проводить еще один бюджет? Мне это не интересно", – сказал приближенным Кахлон.

По сообщению "Гаарец" со ссылкой на источники, присутствовавшие на мероприятии, Кахлон выглядел уставшим и утратившим мотивацию.

Сам Моше Кахлон опубликовал следующий комментарий: "Левые хотят, чтобы я покинул политику, но я здесь и останусь здесь для того, чтобы добиваться успехов во имя народа Израиля. Сейчас, в "Ликуде", у меня есть в десять раз больше сил и возможностей работать на благо граждан Израиля".