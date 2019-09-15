Последние бои: "Кахоль Лаван" против "Демократического лагеря", "Ликуд" против "Ямина"

За два дня до выборов в Кнессет 22-го созыва партии прикладывают последние усилия в борьбе за голоса избирателей.

Попытки убедить избирателей противоположной стороны прекратились полностью, и партии целиком сфокусировались на борьбе внутри "своих" блоков.

"Демократический лагерь" и "Авода-Гешер" опасаются, что кампания партии "Кахоль Лаван" оставит одну из них или даже обе за чертой электорального барьера. В "Демократическом лагере" обвиняют "Кахоль Лаван" в том, что этот блок намерен воспользоваться голосами левых и левоцентристских избирателей для того, чтобы сформировать правительство с "Ликудом". "Раз за разом это происходит: наши избиратели идут на поводу у лидеров модных партий, которые обещают нам перемены, а затем разочаровывают, предлагая все то, что уже было", – заявил глава "Демократического лагеря" Ницан Горовиц.

Его коллега Став Шафир предостерегла избирателей от голосования за "Кахоль Лаван". "Вы отдаете свои голоса "Ликуду". На следующий день после выборов "Кахоль Лаван" и "Ликуд" создадут правительство национального единства", – заявила она.

В "Аводе-Гешер" также призывают своих избирателей не голосовать за партию Ганца-Лапида. "Мания величия, которой охвачены лидеры "Кахоль Лаван", уничтожает шанс на смену власти в стране", – заявил кандидат от "Авода-Гешер" Омер Бар-Лев. По его словам, каждый мандат, полученный "Кахоль Лаван", приближает момент исчезновения "Аводы" или "Демократического лагеря". "Наша мечта сменить Биби тает в воздухе, а "Кахоль Лаван" ведет стрельбу по своим", – добавил Бар-Лев.

В левом лагере все громче звучит критика в адрес главы "Аводы" Амира Переца, отказавшегося создать единый блок с "Демократическим лагерем". "Личные амбиции Переца привели к расколу блока и к ситуации, в которой нанесен серьезный удар по шансам на смену власти", – заявил кандидат от "Демократического лагеря" и бывший глава "Шалом ахшав" Ярив Опенгеймер.

Не менее жесткая борьба за голоса развернулась на правом фланге. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу записал и опубликовал обращение к избирателям национально-религиозного лагеря с призывом не голосовать за "Оцма Иегудит" и "Ямина". "Мы на грани поражения. Не делайте глупостей, не голосуйте за "Оцма Иегудит", которая не проходит электоральный барьер и за "Ямина", так как неважно сколько мандатов получит эта партия", – заявил премьер-министр.

В ответ из партии "Ямина" передали: "Нетаниягу уничтожает религиозный сионизм и нашу партию. Тот факт, что теория под названием "все зависит от величины крупной партии" является блефом, стал очевиден в ходе прошлых выборов. Все зависит от числа рекомендующих, а не от числа мандатов ведущих партий. Нетаниягу не сказал ни слова о партии ШАС, которую он оберегает".

В 10:00 в штабе партии "Ямина" состоится чрезвычайное совещание, на котором будут обсуждаться шаги по предотвращению утечки мандатов. "Сегодня мы имеем реальный шанс на 9 мандатов, но Нетаниягу сделает все, чтобы мы набрали как можно меньше", – заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il источник в "Ямина".

В свою очередь, глава "Оцма Иегудит" Итамар Бен Гвир посетил в минувший шаббат не менее 35 синагог в Иерусалиме, убеждая избирателей отдать свой голос его партии. В "Оцма Иегудит" считают, что есть реальная возможность преодолеть электоральный барьер.

15 сентября газета "Исраэль а-Йом" опубликовала информацию, согласно которой, в "Ликуде" пришли к выводу, что избиратели "Ямина" остаются единственными, кого можно убедить голосовать за "Ликуд". Поэтому в оставшиеся дни Нетаниягу сфокусирует усилия на привлечении именно этого электората. В качестве одного из таких шагов было принято решение провести еженедельное заседание правительства в Иорданской долине.

Партия "Наш дом Израиль" ведет борьбу за предотвращение утечки голосов к "Кахоль Лаван" на фоне заявления Ганца о намерении формировать светское правительство. "В последние дни Ганц меня окончательно убедил в том, что войдет в союз с ультраортодоксами", – заявил Авигдор Либерман в интервью радиостанции "Кан Бет". По его словам, третьих выборов не будет. "Мы сможем навязать создание правительства национального единства", – сказал лидер НДИ.