Нападение в Беэр-Шеве, мужчина получил ножевые ранения

Примерно в 13:00 в диспетчерскую службу полиции поступило сообщение о мужчине с ножевыми ранениями, который был обнаружен на улице Мецада в городе.

Медики доставили пострадавшего в больницу "Сорока", и его ранения оцениваются как легкие.

Пресс-служба полиции сообщает, что сразу после получения сообщения сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия, и вскоре задержали подозреваемого в причастности к инциденту.

Некоторые СМИ изначально сообщали, что проверяется подозрение на теракт, однако в полиции отмечают, что речь идет о происшествии на криминальной почве.