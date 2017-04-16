16 апреля 2017 г.
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В Израиле

БАГАЦ отклонил иск против закрытия пограничного пункта Таба

время публикации: 14:01 | последнее обновление: 14:01 блог версия для печати фото
БАГАЦ отклонил иск против закрытия пограничного пункта Таба

В воскресенье, 16 апреля, БАГАЦ отклонил иск, поданный против решения министра транспорта закрыть на время праздника Песах пограничный пункт "Таба".

Иск был подан двумя израильтянами, планировавшими провести праздник на Синае. В их исковом заявлении утверждалось, что решение закрыть пограничный пункт, принятое министром транспорта и разведки Исраэлем Кацем, нарушило их право на свободу передвижения, а также причинило им заметный финансовый ущерб.

Суд признал убедительными доводы государства, согласно которым решение закрыть пограничный пункт было связано с реальной угрозой теракта.

В то же время БАГАЦ приказал правительству не позднее чем через две недели разъяснить, на основании каких полномочий решение принималось министром транспорта.

Пограничный пункт "Таба" возобновит работу в полном объеме 18 апреля.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 апреля 2017 г.
БАГАЦ обсудит иск против закрытия пограничного перехода "Таба"







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Воскресенье, 16 апреля 2017 г.
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