Задержан турист из США, который отправился в Израиль "по приказу Иисуса Христа"

Окружной суд Нацерета продлил до вторника срок содержания под стражей 31-летнего американского туриста, который была арестован в минувший четверг. Мужчина, который отдыхал в Израиле с женой и сыном, напал на полицейского и стал наносить ему удары металлическим прутом.

Об этом инциденте, происшедшем в районе населенного пункта Альмагор на побережье Кинерета, пишет в воскресенье, 16 апреля, сайт газеты The Jerusalem Post.

Полицейский был вынужден нейтрализовать разбушевавшегося туриста, который не реагировал на призывы успокоиться, с помощью электрошокера.

Позже жена задержанного рассказала полицейским: ее муж "увидел" Иисуса Христа, и тот якобы приказал ему уничтожить все кредитные карты и отправиться в Израиль.