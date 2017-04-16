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Задержан турист из США, который отправился в Израиль "по приказу Иисуса Христа"

время публикации: 20:54 | последнее обновление: 20:54 блог версия для печати фото
Задержан турист из США, который отправился в Израиль "по приказу Иисуса Христа"

Окружной суд Нацерета продлил до вторника срок содержания под стражей 31-летнего американского туриста, который была арестован в минувший четверг. Мужчина, который отдыхал в Израиле с женой и сыном, напал на полицейского и стал наносить ему удары металлическим прутом.

Об этом инциденте, происшедшем в районе населенного пункта Альмагор на побережье Кинерета, пишет в воскресенье, 16 апреля, сайт газеты The Jerusalem Post.

Полицейский был вынужден нейтрализовать разбушевавшегося туриста, который не реагировал на призывы успокоиться, с помощью электрошокера.

Позже жена задержанного рассказала полицейским: ее муж "увидел" Иисуса Христа, и тот якобы приказал ему уничтожить все кредитные карты и отправиться в Израиль.

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Воскресенье, 16 апреля 2017 г.
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