16 апреля 2017 г.
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В Израиле

Состоялось пасхальное паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме

время публикации: 06:55 | последнее обновление: 06:55 блог версия для печати фото
Около гробницы Йосефа в Шхеме

В ночь на воскресенье, 16 апреля, в период праздника Песах, в координации с Армией обороны Израиля было осуществлено очередное паломничество верующих евреев к гробнице Йосефа в Шхеме.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, к гробнице были доставлены около 50 паломников. Обычно ночные паломничества к гробнице Йосефа более массовые.

О каких-либо инцидентах, связанных с паломничеством, не сообщается. Хотя накануне в Шхеме силами безопасности Палестинской автономии были задержаны бойцы подразделения "Дувдеван", проводившие спецоперацию в этом городе.

Предыдущее массовое паломничество к гробнице Йосефа осуществлялось в ночь на 4 апреля.

Могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПНА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме.

Посещение гробницы Йосефа требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организуется подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные.

В последние годы организованные массовые паломничества к гробнице Йосефа проходят регулярно.

В октябре 2015-го арабы устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация. Очередная попытка поджога была пресечена палестинскими силами безопасности в июне этого года.

24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы задержаны.

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// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 4 апреля 2017 г.
Паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме и "халака". Фоторепортаж







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