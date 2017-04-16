Розыск пропавших на Кинерете: к операции привлечены суда ВМС

Продолжается розыск троих молодых людей, пропавших 11 апреля на озере Кинерет. Как сообщили из пресс-службы полиции, до сих пор поиски велись при помощи судов морской полиции, морских велосипедов, конных и пеших патрулей на берегу, аквалангистов и иных средств, находящихся в распоряжении полиции.

16 апреля район поисковых работ посетил генеральный инспектор полиции генерал-лейтенант Рони Альшейх. Он побеседовал с командирами подразделений морской полиции, ведущих поисковые работы, а также получил отчет о расширении поисковых работ. Сообщается, что полиция арендовала специальные суда ВМС, оснащенные гидролокаторами, которые будут задействованы при осмотре дна озера в районе исчезновения молодых людей.

Пресс-служба полиции отмечает, что время, прошедшее с момента исчезновения молодых людей, снижает до минимума шансы обнаружить их живыми. В то же время, генеральный инспектор полиции Рони Альшейх заявил, что поисковые работы продолжатся до тех пор, пока не будут найдены пропавшие.

Пресс-служба полиции сообщает, что в первый день поисков помощь спасателей потребовалась 80 отдыхающим, которые не смогли самостоятельно выбраться на берег. Многие из тех, кому потребовалась помощь, проигнорировали рекомендацию спасателей не заплывать далеко от берега на надувных матрасах.