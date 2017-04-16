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В Израиле

Авигдор Либерман: "Мировое сообщество руководствуется двойной моралью"

время публикации: 10:27 | последнее обновление: 10:27 блог версия для печати фото
Авигдор Либерман

Министр обороны Авигдор Либерман побеседовал по телефону с координатором ООН по вопросам ближневосточного урегулирования Николаем Младеновым, сообщили из пресс-службы оборонного ведомства. В ходе беседы Либерман высказал протест против того, что назвал "игнорированием мировым сообществом серии казней и ликвидаций палестинских арабов, совершенных в Газе и в Ливане в последние дни".

Либерман сказал: "Молчание мирового сообщества по поводу убийства десятков людей лишний раз доказывает ханжество и двойную мораль, которой руководствуются те, кто спешат осудить любые вынужденные действия Израиля против террористов".

Министр обороны Израиля добавил, что ожидает уже на ближайшем заседании Совета безопасности ООН обсуждения вопроса массовых убийств в среде палестинских арабов.

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