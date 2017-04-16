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В Израиле

В Иерусалиме похоронят раввина, умершего после избиения в Житомире

время публикации: 13:14 | последнее обновление: 13:23 блог версия для печати фото
В Иерусалиме похоронят раввина, умершего после избиения в Житомире

Вечером в субботу, 15 апреля, сайт "Бехадрей харедим" сообщил, что в возрасте 64 лет умер раввин Мендель Дойч, получивший тяжелые травмы и ранения в октябре прошлого года в результате нападения в Житомире.

Похороны раввина пройдут в воскресенье, 16 апреля, в 14:30 на иерусалимском кладбище "Шамгар".

Раввин-хабадник Мендель Дойч был жестоко избит и ограблен в ночь на 7 октября 2016 года в Житомире (Украина). Ему была оказана помощь в местной больнице, после чего его самолетом доставили в Израиль и поместили в отделение интенсивной терапии медицинского центра "Шиба" в Тель а-Шомере.

Мендель Дойч, имевший гражданство Израиля и Франции, долгое время служил эмиссаром ХАБАД во Франции. Еврейская община Житомира заявляла, что данное нападение было совершено на криминальной почве и не имеет отношения к антисемитизму. По подозрению в нападении на раввина были задержаны четверо подозреваемых.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 ноября 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 20 октября 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 октября 2016 г.
Раввин, тяжело раненный в ходе ограбления на Украине, доставлен в Израиль
// NEWSru.co.il // В мире // 7 октября 2016 г.
На Украине при попытке ограбления жестоко избит израильский раввин







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