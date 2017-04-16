16 апреля 2017 г.
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В Израиле

Министр обороны США посетит Израиль

время публикации: 11:33 | последнее обновление: 11:33 блог версия для печати фото
Джеймс Мэттис

Министр обороны США генерал Джеймс Мэттис посетит на этой неделе Израиль в ходе первого визита на Ближний Восток. Мэттис начнет поездку 18 апреля с посещения Саудовской Аравии, оттуда отправится в Египет. 20 апреля министр обороны США прибудет в Израиль. В тот же день состоится его официальная встреча с министром обороны Авигдором Либерманом, а на следующий день американский гость побеседует с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и президентом государства Реувеном Ривлиным, а также посетит мемориальный комплекс "Яд ва-Шем".

Из Израиля глава оборонного ведомства США отправится в Катар.

Напомним, что министры обороны США и Израиля встречались 7 марта в Вашингтоне. Во время встречи Мэттис и Либерман обсудили вопросы безопасности, находящиеся в сфере интересов обеих стран, стратегические вопросы, связанные с Ираном, Сирией, Ливаном, а также другие темы, касающиеся ближневосточной тематики.

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// NEWSru.co.il // В мире // 8 марта 2017 г.
Авигдор Либерман встретился в Вашингтоне с вице-президентом и министром обороны США







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