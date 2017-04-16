В Негеве потерпел крушение параплан, травмированы два человека Утром в воскресенье, 16 апреля, на территории поселка Сде Цви в Негеве потерпел крушение параплан, сообщает Второй канал ИТВ.

Согласно опубликованной информации, в результате аварии пострадали два человека. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место аварии, оказали пострадавшим помощь и доставили их в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Их травмы оцениваются как легкие.

14 апреля на пляже в Ашкелоне также потерпел крушение параплан. 33-летний мужчина, управлявший парапланом, погиб.