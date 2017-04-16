Прогноз погоды на 16 апреля: небольшое повышение температуры, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 16 апреля, температура будет немного выше, чем вчера. Переменная облачность. Без осадков. Местами возможен туман.

В Иерусалиме – 12-20 градусов, в Тель-Авиве – 13-22, в Хайфе – 12-21, в Эйлате – 18-30. В Беэр-Шеве – 11-25, в Мицпе-Рамоне – 12-23, на побережье Мертвого моря – 21-29, в Ашкелоне – 14-21, в Ариэле – 11-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-25, на Голанских высотах – 10-23.

Температура воды в Средиземном море – 20 градусов, высота волн – 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В понедельник – малооблачно, дополнительное повышение температуры. Во вторник – без изменений. В среду – солнечно, повышение температуры.