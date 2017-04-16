Задержаны четверо подозреваемых в контрабанде экстази

В субботу, 14 апреля, сотрудники центрального отдела полиции совместно со служащими Налогового управления задержали четырех подозреваемых в контрабанде наркотиков.

Как сообщает пресс-служба правоохранительных органов, задержанные подозреваются в том, что ввозили в Израиль десятки тысяч единиц экстази, спрятав их в беспроводной усилитель звука.

Подозреваемые – трое жителей Тель-Авива примерно 20 лет и житель Эйлата 48 лет – были задержаны в районе Ашкелона. Помимо экстази у них были обнаружены семена марихуаны.

Вечером 14 апреля задержанные предстали перед судом, который продлил срок их содержания под стражей.