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В Израиле

Задержаны четверо подозреваемых в контрабанде экстази

время публикации: 07:04 | последнее обновление: 07:04 блог версия для печати фото
Задержаны четверо подозреваемых в контрабанде экстази
Задержаны четверо подозреваемых в контрабанде экстази

В субботу, 14 апреля, сотрудники центрального отдела полиции совместно со служащими Налогового управления задержали четырех подозреваемых в контрабанде наркотиков.

Как сообщает пресс-служба правоохранительных органов, задержанные подозреваются в том, что ввозили в Израиль десятки тысяч единиц экстази, спрятав их в беспроводной усилитель звука.

Подозреваемые – трое жителей Тель-Авива примерно 20 лет и житель Эйлата 48 лет – были задержаны в районе Ашкелона. Помимо экстази у них были обнаружены семена марихуаны.

Вечером 14 апреля задержанные предстали перед судом, который продлил срок их содержания под стражей.

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