ХАМАС присоединится к голодовке заключенных

Около 700 палестинских заключенных примут участие в бессрочной голодовке, которая должна начаться 17 апреля. Инициатором голодовки стал один из лидеров боевого крыла ФАТХа Маруан Баргути.

О присоединении к голодовке, которая пройдет под девизом "Свобода и достоинство", объявил комитет заключенных ХАМАСа. Террористы, отбывающие наказания в тюрьмах "Нафха" и "Хадарим", также сообщили об участии в акции.

Участники голодовки добиваются освобождения административных заключенных, улучшения условий содержания в израильских тюрьмах.

Управление тюрем сообщило, что в отношении участников голодовки будут применяться дисциплинарные меры. Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан заявил, что администрация не намерена вступать в переговоры с террористами.