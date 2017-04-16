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В Израиле

ХАМАС присоединится к голодовке заключенных

время публикации: 22:21 | последнее обновление: 22:22 блог версия для печати фото
ХАМАС присоединится к голодовке заключенных

Около 700 палестинских заключенных примут участие в бессрочной голодовке, которая должна начаться 17 апреля. Инициатором голодовки стал один из лидеров боевого крыла ФАТХа Маруан Баргути.

О присоединении к голодовке, которая пройдет под девизом "Свобода и достоинство", объявил комитет заключенных ХАМАСа. Террористы, отбывающие наказания в тюрьмах "Нафха" и "Хадарим", также сообщили об участии в акции.

Участники голодовки добиваются освобождения административных заключенных, улучшения условий содержания в израильских тюрьмах.

Управление тюрем сообщило, что в отношении участников голодовки будут применяться дисциплинарные меры. Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан заявил, что администрация не намерена вступать в переговоры с террористами.

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