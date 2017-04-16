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В Израиле

БАГАЦ обсудит иск против закрытия пограничного перехода "Таба"

время публикации: 07:34 | последнее обновление: 07:34 блог версия для печати фото
Пограничный переход "Таба"

В воскресенье, 16 апреля, БАГАЦ рассмотрит апелляцию двух граждан, подавших иск против решения закрыть пограничный переход "Таба" на границе с Египтом. Как сообщает радиостанция "Решет Бет", истцы утверждают, что решение государства запретить въезд на Синай, нанесло ущерб их праву на свободу передвижения и причинило им серьезный финансовый ущерб.

Представители государства, в свою очередь, заявляют, что решение было принято на фоне конкретных предупреждений о намерении организации "Исламское государство" совершить теракт против израильтян.

В ответе государства утверждается, что есть единство мнений среди всех разведывательных структур Израиля по поводу опасности, с которой связано пребывание израильтян на Синае.

КПП "Таба" должен возобновить работу 18 апреля после завершения праздника Песах.

Напомним, что решение о закрытии пограничного перехода "Таба" было принято министром транспорта и разведки Исраэлем Кацем. "Ввиду серьезности угрозы и на основе информации, которой располагает Израиль, министр Кац посчитал, что лучше вмешаться в планы путешествующих, чем подвергать жизни людей опасности. Перед принятием решения, министр проконсультировался с соответствующими структурами. Он призывает всех израильтян, находящихся на Синае, немедленно вернуться домой", – заявили в пресс-службе министра.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 апреля 2017 г.
Пограничный переход "Таба" закрыт для израильтян из-за угрозы терактов







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