Яндекс.Новости предлагают каждому создать собственную ленту новостей

Российская служба автоматической обработки и систематизации новостей Яндекс.Новости предложила пользователям новый способ настройки с возможностью выбора источников новостей.

Теперь каждый пользователь этого агрегатора СМИ может самостоятельно создать список новостных ресурсов, публикации которого он хочет видеть, и запретить показ сообщений тех ресурсов, которые по той или иной причине нежелательны.

Для настройки персонифицированной версии службы Яндекс.Новости достаточно нажать на значок "Настройки" в верхнем правом углу экрана (см. иллюстрацию) и создать списки желательных и нежелательных сайтов.

В системе Яндекс.Новости сайт NEWSru.co.il записан как "NEWSru Израиль".

Напомним, что в системе Яндекс.Новости есть специальный раздел, посвященный новостям Израиля, в котором можно увидеть последние публикации российских и израильских русскоязычных онлайн-СМИ о событиях в нашем регионе.