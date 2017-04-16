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В Израиле

Яндекс.Новости предлагают каждому создать собственную ленту новостей

время публикации: 10:26 | последнее обновление: 10:44 блог версия для печати фото
Яндекс.Новости предлагают каждому создать собственную ленту новостей
Яндекс.Новости предлагают каждому создать собственную ленту новостей

Российская служба автоматической обработки и систематизации новостей Яндекс.Новости предложила пользователям новый способ настройки с возможностью выбора источников новостей.

Теперь каждый пользователь этого агрегатора СМИ может самостоятельно создать список новостных ресурсов, публикации которого он хочет видеть, и запретить показ сообщений тех ресурсов, которые по той или иной причине нежелательны.

Для настройки персонифицированной версии службы Яндекс.Новости достаточно нажать на значок "Настройки" в верхнем правом углу экрана (см. иллюстрацию) и создать списки желательных и нежелательных сайтов.

В системе Яндекс.Новости сайт NEWSru.co.il записан как "NEWSru Израиль".

Напомним, что в системе Яндекс.Новости есть специальный раздел, посвященный новостям Израиля, в котором можно увидеть последние публикации российских и израильских русскоязычных онлайн-СМИ о событиях в нашем регионе.

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