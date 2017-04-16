16 апреля 2017 г.
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Умер полковник запаса Пинхас Зуарец, глава местного совета Биньямина-Гиват Ада

время публикации: 00:54 | последнее обновление: 01:07 блог версия для печати фото
Умер полковник запаса Пинхас Зуарец, глава местного совета Биньямина-Гиват Ада

Израильский военный деятель, полковник запаса Пинхас (Пинки) Зуарец умер в возрасте 52 лет. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщили в местном совете Биньямина-Гиват Ада, который он возглавлял в течение последних трех лет.

Согласно сообщению, Пинхас Зуарец умер от остановки сердца во время туристической поездки во Вьетнам.

Пинхас Зуарец занимал ряд командных должностей в ЦАХАЛе. В 1994-1996 гг. он был командиром 101-го батальона бригады "Цанханим", участвовал в боях в Ливане. В 2000-2002 гг. командовал бригадой "Шуалей Маром", в 2002-2004 гг. командовал бригадой "А-Гефен".

В июле 2004 года в результате подрыва взрывного устройства в районе поселения Мораг в Гуш Катифе (сектор Газы) Пинхас Зуарец был тяжело ранен, потерял ногу. После ранения продолжил службу в ЦАХАЛе. Уволился в запас в 2010 году.

О дате и месте похорон Пинхаса Зуареца будет сообщено позднее.

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