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В Израиле

Тропа Синедриона: школьники обнаружили древний светильник с изображением герба Израиля

время публикации: 11:42 | последнее обновление: 13:53 блог версия для печати фото
Обнаруженный светильник
Обнаруженная монета
Археолог Яир Амицур c обнаруженным осколком стекла
ВСЕ ФОТО

В честь семидесятилетия государства Израиль Управление древностей провело презентацию нового туристического объекта – Тропы Синедриона. Маршрут длиной 70 километров проходит по Нижней Галилее и посвящен 70 еврейским мудрецам, которые не дали исчезнуть еврейскому народу после разгрома восстания Бар-Кохбы.

Речь идет о принципиально новой концепции пеших путешествий: всю необходимую информацию туристы могут получить на сайте shvila.co.il. Как подчеркивает пресс-служба Управления, Тропа синедриона – не только туристический, но и просветительский проект.

В обустройстве маршрута принимали участие тысячи школьников. Они были привлечены и к археологическим раскопкам. Самой удивительной находкой стала изготовленная около 1400 лет назад глиняная лампада, украшенная Менорой. После создания Израиля Менора станет символом еврейского государства, именно ее изобразят на национальном гербе.

Школьники из Зихрон Яакова обнаружили золотую монету Сулеймана Великолепного – Османского султана, по распоряжению которого в XVI веке была возведена существующая и сейчас стена Старого города в Иерусалиме. Это третья такая находка на территории Израиля.

"Тропа Синедриона – огромный проект, включающий в себя природные и исторические объекты. Он дает возможность познакомиться с культурой людей, населявших Галилею в стародавние времена. В Израиле нет другого подобного интерактивного проекта. Мы, археологи, творим историю", – говорит инициатор создания маршрута Яир Амицур.

Восстание Бар-Кохбы было подавлено римлянами в 135 году н.э. Оно повлекло за собой гибель значительной части евреев Иудеи и запрет еврейских религиозных обрядов. Ситуация изменилась после смерти императора Адриана в 138 году. Уцелевшие после восстания религиозные авторитеты, среди которых был Шимон Бар Йохай, собрались в Уше. Они восстановили Синедрион, после Иудейской войны действовавший в Явне, и избрали его главой раббана Шимона Бен Гамлиэля. Так началась кодификация религиозных законов, позволивших еврейскому народу сохраниться, несмотря на два тысячелетия рассеяния.



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