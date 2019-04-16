В Израиле впервые найден золотой солид императора, распустившего Синедрион

Четверо учеников девятого класса школы "а-Эмек а-Маарави" в Изреэльской долине, занимавшихся ориентированием на местности в районе Дороги Синедриона, нашли в поле золотую монету, которую передали в управление древностей.

Специалисты управления идентифицировали монету как золотой солид византийского императора Феодосия Второго, выпущенный в 420-423 годах. Сама по себе монета, с одной стороны которой изображен император, а с другой – держащая крест богиня победы Виктория, не является редкой, однако на территории Израиля такая монета была обнаружена впервые.

Речь идет о единичной находке, а не о кладе. Монета, судя по всему, была случайно обронена владельцем, что также редкость для золотых монет.

Феодосий 2 был известен своим увлечением науками и кодификацией всех имперских указов более чем за 100 лет, а также активным вмешательством в церковные дела. При нем была сожжена греческая Олимпия, он издал эдикт о сожжении книг, направленных против христианских догматов.

В историю евреев Феодосий вошел как император, положивший конец еврейскому руководству в Эрец-Исраэль. После того, как он низложил последнего главу Синедриона Гамлиэля VI и приказал пожертвования Синедриону перечислять в императорскую казну, центр иудейской мысли окончательно перешел в Вавилон.

Примечательно, что монета императора, распустившего Синедрион, была найдена на Тропе Синедриона, созданной в Израиле около года назад. Маршрут длиной 70 километров проходит по Нижней Галилее и посвящен 70 еврейским мудрецам, которые не дали исчезнуть еврейскому народу после разгрома восстания Бар-Кохбы. В обустройстве маршрута принимали участие тысячи школьников.

"Тропа Синедриона – огромный проект, включающий в себя природные и исторические объекты. Он дает возможность познакомиться с культурой людей, населявших Галилею в стародавние времена. В Израиле нет другого подобного интерактивного проекта. Мы, археологи, творим историю", – говорит инициатор создания маршрута Яир Амицур.

Восстание Бар-Кохбы было подавлено римлянами в 135 году н.э. Оно повлекло за собой гибель значительной части евреев Иудеи и запрет еврейских религиозных обрядов. Ситуация изменилась после смерти императора Адриана в 138 году. Уцелевшие после восстания религиозные авторитеты, среди которых был Шимон Бар Йохай, собрались в Уше. Они восстановили Синедрион, после Иудейской войны действовавший в Явне, и избрали его главой раббана Шимона Бен Гамлиэля. Так началась кодификация религиозных законов, позволивших еврейскому народу сохраниться, несмотря на два тысячелетия рассеяния.





