Новое правительство будет формировать Биньямин Нетаниягу

Президент государства Реувен Ривлин завершил консультации с представителями партий, прошедших в Кнессет 21-го созыва.

Партии "Ликуд", ШАС, "Яадут а-Тора", "Ихуд Мифлагот а-Ямин", НДИ и "Кулану" порекомендовали возложить формирование правительства на Биньямина Нетаниягу. Он получил поддержку 65 депутатов. Партии "Кахоль Лаван", "Авода" и МЕРЕЦ порекомендовали Бени Ганца, что дало ему 45 голосов. ХАДАШ-ТААЛ и РААМ-БАЛАД, имеющие 10 мандатов, предпочли не рекомендовать ни одного из кандидатов.

Завершая консультации, президент Ривлин отметил, что речь идет не об окончательных данных. "Продолжается проверка и изучение поданных жалоб и апелляций. Если карта будущего парламента изменится, я встречусь с любой фракцией, получившей представительство и здесь не побывавшей", – сказал Ривлин.

В Центральной избирательной комиссии завершен процесс проверки и изучения поданных апелляций. В "Яадут а-Тора" заявили, что имеют окончательное подтверждение того, что ими получен восьмой мандат за счет "Ликуда". Пресс-служба ЦИК не комментирует эту информацию.

По словам представителей избирательной комиссии, окончательные результаты будут опубликованы 17 апреля. Тогда же они будут переданы президенту государства, который пригласит к себе Биньямина Нетаниягу и сообщит о вручении мандата на формирование правительства. С этого момента начнется отсчет 28 дней, отведенных на формирование коалиции. Если четырех недель окажется недостаточно, то Нетаниягу сможет получить еще 14 дней.

Не исключено, что Ривлин предпримет еще одну попытку сформировать правительство национального единства. Однако после заявления лидеров "Кахоль Лаван", а также после того, как Авигдор Либерман назвал такое правительство "коалицией паралича", шанс на союз Нетаниягу и Ганца выглядит призрачным.

Ожидается, что главной проблемой на коалиционных переговорах станет вопрос взаимоотношений религии и государства, в частности закон о призыве. В своей речи Либерман назвал утверждение этого закона в его нынешней редакции одним из двух условий присоединения к правительству. По словам Либермана, он готов сорвать формирование коалиции, что приведет к повторным выборам, если этот закон не будет принят. В ультраортодоксальных фракциях требуют внести в закон изменения. "Мы надеемся, что удастся прийти к соглашению. Никто не заинтересован в срыве переговоров", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il источник в "Яадут а-Тора".

Одним из вариантов, стоящих на повестке дня, является возможность принятия закона о преодолении вето БАГАЦа (פסקת התגברות). Это даст возможность вторично проголосовать за закон о призыве, отмененный БАГАЦем в сентябре 2017 года.

Как сообщила радиостанция "Кан Бет", в ультраортодоксальных партиях настаивают на назначении Ярива Левина на пост министра юстиции. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу также склоняется к тому, чтобы поддержать эту кандидатуру.

Несмотря на то, что консультации с представителями партий еще не завершены, премьер-министр начал предварительные переговоры с главами партий. По сообщению "Кан Бет", Нетаниягу уже встречался с Моше Гафни и Яаковом Лицманом и назначена встреча с Рафи Перецем и Бецалелем Смотричем.

Как сообщалось накануне, религиозные партии сформировали технический блок, который будет вести коалиционные переговоры с "Ликудом". Речь идет о коалиции партий ШАС, "Яадут а-Тора" и "Ихуд Мифлагот а-Ямин" с целью блокирования инициатив НДИ по изменению статуса-кво. Религиозные партии возражают против требования о работе общественного транспорта по шаббатам в некоторых населенных пунктах и против светских браков. "Существует полная координация между ультраортодоксальными партиями и "Ихуд Мифлагот а-Ямин" в том, что касается блокирования инициатив Либермана. Если Либерман заупрямится, то не будет правительства", – заявил Моше Гафни в интервью "Ятед Неэман".

По вопросу о распределении портфелей ожидаются напряженные переговоры между "Ликудом" и "Ихуд Мифлагот а-Ямин". Перец и Смотрич настаивают на передаче им портфелей министерств юстиции и просвещения. Ожидается, что они согласятся на портфель министерства внутренней безопасности. Однако Нетаниягу намерен оставить все три министерства у "Ликуда". Еще один портфель, на который претендует партия "Ихуд Мифлагот а-Ямин", портфель министерства по делам религий.

В политической системе полагают, что портфель министра обороны останется у Авигдора Либермана, а портфель министра финансов – у Моше Кахлона. Это оставляет "Ликуду" лишь один из трех основных министерских постов – МИД. На протяжении всей прошлой каденции Нетаниягу удерживал этот портфель, и только в феврале 2019 года назначил Исраэля Каца исполняющим обязанности министра. Ожидается, что на сей раз премьер-министр будет вынужден назначить главу МИДа уже в ходе формирования коалиции.





