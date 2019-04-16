Ривлин продолжает консультации, Нетаниягу начинает переговоры

Во вторник, 16 апреля, продолжатся консультации президента Израиля Реувена Ривлина с представителями партий, прошедших в Кнессет, по вопросу о формировании будущей коалиции. Глава государства встретится с представителями партий "Авода", "Наш дом Израиль", "Ихуд Мифлагот а-Ямин", "Кулану", МЕРЕЦ и РААМ-БАЛАД.

Первыми в канцелярию президента прибыли представители партии "Авода". Ави Габай заявил, что они рекомендуют возложить формирование правительства на Бени Ганца. "Ни одной системе не идет на пользу, когда один и тот же человек возглавляет ее на протяжении 13 лет. Несмотря на это, народ решил то, что решил, и мы относимся с уважением к сделанному выбору".

Фракция НДИ порекомендовала президенту Ривлину возложить формирование правительства на Биньямина Нетаниягу.

"На протяжении всей предвыборной кампании мы говорили о том, что войдем лишь в правое правительство и поэтому просим передать право формировать правительство депутату Кнессета Биньямину Нетаниягу", - заявил Евгений Сова, возглавлявший делегацию. Юлия Малиновская добавила, что партия рассматривает себя в качестве "щита светских израильтян".

Фракция "Ихуд Мифлагот а-Ямин" также порекомендовала Нетаниягу, что довело число рекомендовавших передать формирование правительства действующему премьер-министру до 61.

Партия МЕРЕЦ дала Бени Ганцу еще четыре рекомендательных голоса.

Накануне представители "Ликуда", ШАС и "Яадут а-Тора" порекомендовали поручить формирование правительства Биньямину Нетаниягу, "Кахоль Лаван" – Бени Ганцу, а члены блока ХАДАШ-ТААЛ не стали рекомендовать кого бы то ни было.

В соответствии с законом, президент обязан возложить формирование правительства на того, кто получил рекомендацию 61 и более депутатов. Поэтому ожидается, что уже 17 апреля Реувен Ривлин объявит о вручении полномочий Биньямину Нетаниягу. С этого момента начнется отсчет 28 дней, отведенных на формирование коалиции. Если четырех недель окажется недостаточно, то Нетаниягу сможет получить еще 14 дней.

Не исключено, что Ривлин предпримет еще одну попытку сформировать правительство национального единства. Однако после заявления лидеров "Кахоль Лаван", а также после того, как Авигдор Либерман назвал такое правительство "коалицией паралича", шанс на союз Нетаниягу и Ганца выглядит призрачным.

Ожидается, что главной проблемой на коалиционных переговорах станет вопрос взаимоотношений религии и государства, в частности закон о призыве. В своей речи Либерман назвал утверждение этого закона в его нынешней редакции одним из двух условий присоединения к правительству. По словам Либермана, он готов сорвать формирование коалиции, что приведет к повторным выборам, если этот закон не будет принят. В ультраортодоксальных фракциях требуют внести в закон изменения. "Мы надеемся, что удастся прийти к соглашению. Никто не заинтересован в срыве переговоров", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il источник в "Яадут а-Тора".

Одним из вариантов, стоящих на повестке дня, является возможность принятия закона о преодолении вето БАГАЦа (פסקת התגברות). Это даст возможность вторично проголосовать за закон о призыве, отмененный БАГАЦем в сентябре 2017 года.

Как сообщила радиостанция "Кан Бет", в ультраортодоксальных партиях настаивают на назначении Ярива Левина на пост министра юстиции. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу также склоняется к тому, чтобы поддержать эту кандидатуру.

Несмотря на то, что консультации с представителями партий еще не завершены, премьер-министр начал предварительные переговоры с главами партий. По сообщению "Кан Бет", Нетаниягу уже встречался с Моше Гафни и Яаковом Лицманом и назначена встреча с Рафи Перецем и Бецалелем Смотричем.

Как сообщалось накануне, религиозные партии сформировали технический блок, который будет вести коалиционные переговоры с "Ликудом". Речь идет о коалиции партий ШАС, "Яадут а-Тора" и "Ихуд Мифлагот а-Ямин" с целью блокирования инициатив НДИ по изменению статуса-кво. Религиозные партии возражают против требования о работе общественного транспорта по шаббатам в некоторых населенных пунктах и против светских браков. "Существует полная координация между ультраортодоксальными партиями и "Ихуд Мифлагот а-Ямин" в том, что касается блокирования инициатив Либермана. Если Либерман заупрямится, то не будет правительства", – заявил Моше Гафни в интервью "Ятед Неэман".

По вопросу о распределении портфелей ожидаются напряженные переговоры между "Ликудом" и "Ихуд Мифлагот а-Ямин". Перец и Смотрич настаивают на передаче им портфелей министерств юстиции и просвещения. Ожидается, что они согласятся на портфель министерства внутренней безопасности. Однако Нетаниягу намерен оставить все три министерства у "Ликуда". Еще один портфель, на который претендует партия "Ихуд Мифлагот а-Ямин", портфель министерства по делам религий.

В политической системе полагают, что портфель министра обороны останется у Авигдора Либермана, а портфель министра финансов – у Моше Кахлона. Это оставляет "Ликуду" лишь один из трех основных министерских постов – МИД. На протяжении всей прошлой каденции Нетаниягу удерживал этот портфель, и только в феврале 2019 года назначил Исраэля Каца исполняющим обязанности министра. Ожидается, что на сей раз премьер-министр будет вынужден назначить главу МИДа уже в ходе формирования коалиции.





