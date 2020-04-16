Правительство продлило "блокаду" Бней-Брака и ряда районов Иерусалима в связи с карантином

В четверг, 16 апреля, министерская комиссия по вопросам карантинных мер одобрила продление "блокады" города Бней-Брак, объявив, что он останется "запретной зоной" до 20 апреля. Исключение сделано только для района к северу от проспекта Эм а-Мошавот (промышленной зоны).

Въезд в город Бней-Брак и выезд из него будет разрешен только на личном транспорте или такси.

Около 700 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 будут эвакуированы из Бней-Брака в специально оборудованные отели.

В отношении ряда районов Иерусалима "блокада" продлена до 19 апреля. Причем к изолированным ранее районам (Меа-Шеарим, Геула, Рамот, Ар Ноф, Гиват Мордехай, Рамат Шломо, Бейт-Исраэль, Гиват Шауль, Макор Барух, Кирьят-Моше, Зихрон-Моше, А-Бохрим, Бейт-Ган), в которых проживают в общей сложности 250 тысяч человек, добавили еще один район – Шмуэль а-Нави.

Новое распоряжение вступает в силу с 18:00 16 апреля.

Отметим, что, как в случае Бней-Брака, так и в случае Иерусалима, речь идет в основном о районах компактного проживания представителей еврейской ультраортодоксальной общины.

Несмотря на некоторые послабления режима общего карантина, полиция Израиля продолжает следить за соблюдением правил, установленных правительством.

Пресс-служба полиции сообщает о нескольких инцидентах в Бней-Браке. На улице Малахи собралась группа верующих, двое организаторов не подчинились требованию полиции разойтись и были оштрафованы каждый на 5000 шекелей, еще двоим участникам этого собрания, не выполнявшим распоряжения полиции, были выписаны штрафы по 500 шекелей.

Сообщается также о нарушениях в синагогах на улицах Нафха и Каанман в Бней-Браке, где, вопреки запретам, сегодня собирались десятки верующих. Полицейские заставили этих людей разойтись по домам, синагоги были закрыты. По этим инцидентам подготовлен отчет. Сведений о штрафах не публикуется.

Один гражданин, больной коронавирусом и знающий о своем диагнозе, был оштрафован на 5000 шекелей за преднамеренное нарушение условий самоизоляции.

В Зихрон-Яакове владелец продуктового магазина был оштрафован на 5000 шекелей за то, что в помещении магазина работали более 10 человек, которые не соблюдали требуемые гигиенические меры.

С раннего утра 16 апреля снят общий запрет покидать территорию населенных пунктов, указанных как место проживания в удостоверении личности. После короткого перерыва вновь открыты продуктовые магазины и аптеки. Возобновилось движение общественного транспорта. Хотя он работает в ограниченном режиме.

Остается неизменным требование наличия масок на лицах при появлении в общественных местах. В магазинах и общественном транспорте настоятельно рекомендуется носить одноразовые резиновые перчатки. Рекомендовано без крайней необходимости не покидать свои дома. После каждого выхода и возвращения домой необходимо тщательно мыть руки с мылом.

До 19 апреля действуют ограничения на присутствие служащих на рабочих местах. В соответствии с этими ограничениями, на рабочих местах могут находиться одновременно не более 10 человек или 15% коллектива. В то же время, работодатель имеет право увеличить число присутствующих на рабочем месте людей до 30% коллектива в том случае, если это необходимо для нормального функционирования учреждения. В том случае, когда речь не идет о жизнеобеспечивающих учреждениях, при увеличении числа присутствующих на рабочем месте людей необходимо известить об этом генерального директора министерства экономики.

Действие соглашения между правительством и профсоюзами по поводу ухода в отпуск сотрудников государственных учреждений продлено до 18 апреля.

На следующей неделе ожидаются решения по ужесточению карантинных мер в арабских населенных пунктах в период месяца Рамадан (в этом году: с 23 апреля по 23 мая).