Правительство готовится ввести послабления в режиме карантина

В министерстве главы правительства завершилось совещание, посвященное обсуждению стратегии выхода Израиля из карантина, и продолжавшееся более семи часов.

В нем приняли участие министры финансов, обороны, внутренних дел, экономики, науки и технологии, образования, внутренней безопасности, руководитель аппарата премьер-министра, глава СНБ, гендиректора минздрава, минфина, министерства главы правительства, глава Национального экономического совета, управляющий Банком Израиля, главный аудитор минфина, глава бюджетного департамента минфина, глава службы общественного здравоохранения минздрава профессор Амнон Шаашуа, профессор Ран Блитцер, профессор Эли Ваксман, профессор Исраэль Бар-Йосеф и другие специалисты.

Новостная служба корпорации "Кан" передала со ссылкой на источники в окружении Нафтали Беннета, что участники совещания приняли его рекомендацию о возвращении с воскресенья, 19 апреля, к работе промышленных, торговых предприятий и компаний, оказывающих услуги населению при выполнении ими ряда условий.

При этом сайт Ynet пишет, что речь по-прежнему идет о поэтапном возвращении к работе предприятий, и специалистам еще предстоит определить, какие предприятия или учреждения откроются на начальном этапе.

Сайт 0404.co.il написал, что условия должны быть сформулированы и одобрены до выхода шаббата. По информации этого источника, под ограничениями, соблюдение которых потребуется от предприятий, имеются в виду: дезинфекция рабочих мест, проверка температуры у работников, ношение масок, соблюдение дистанции и другие меры.

По окончании совещания пресс-служба главы правительства распространила информацию, что вечером 16 апреля Биньямин Нетаниягу получил выжимку из предложения Совета национальной безопасности, которое было подготовлено группой экспертов во главе с профессором Эли Ваксманом. Данное предложение учитывает позиции министерств здравоохранения, финансов, экономики и безопасности.

"Премьер-министр принял осторожный, ответственный и постепенный план, который будет включать ограниченное, взвешенное и контролируемое открытие предприятий. Министерство финансов разработает пилотную программу для ряда отраслей, которые могут быть открыты в соответствии с распоряжениями министерства здравоохранения.

Будет разрешено выходить на спортивную тренировку двум постоянным компаньонам на расстояние 500 м от дома.

Будет разрешено проводить индивидуальные занятия для детей с особыми потребностями.

В течение 48 часов рабочие группы подготовят черновик решения правительства и определят отрасли, которые смогут участвовать в пилотной программе, а также подготовят детальное руководство по управлению бизнесами и компаниями и правила поведения людей в общественных местах и на работе. В результате совещаний, которые состоятся в ближайшие два дня, возможны изменения текста решения.

Решение будет вынесено на рассмотрение правительства на исходе шаббата, 18 апреля", - говорится в официальном сообщении пресс-службы.



