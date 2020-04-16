Иерусалим:
16 - 21°
Тель-Авив:
17 - 22°
Эйлат:
20 - 30°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле16 апреля 2020 г., 13:01

Минпрос намерен начать полноформатное онлайн-обучение в школах и детских садах "с частичным привлечением родителей"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минпрос намерен начать полноформатное онлайн-обучение в школах и детских садах "с частичным привлечением родителей"

Министерство просвещения разослало директорам школ, учителям и воспитательницам детских садов письменные уведомления о начале полноформатного учебного процесса с воскресенья, 19-го апреля.

Согласно документу, который цитирует газета "Калькалист", учеба в детских садах будет начинаться в 08:30 и будет продолжаться до 13:30, и будет включать "элементы с обязательным привлечением родителей, такие как игры и питание".

В начальных школах учеба будет начинаться в 09:00 и длиться 4-5 часов (около 30 часов в неделю). В первых-вторых классах будет сделан упор на обучение чтению и письму.

В младшей средней школе учеба будет начинаться в 09:00 и длиться не менее 4 часов, в старших классах средней школы – в 10:00 и длиться не менее 5 часов. Будет проводиться проверка присутствия, которая будет частью оценок.

Процесс обучения будет состоять из онлайн-классов (Zoom и т.д.), трансляций министерства просвещения и самостоятельной учебы на основании сайтов для удаленного обучения.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:19 Полиция оштрафовала больного коронавирусом и организаторов собраний в Бней-Браке
14:39 "Хадашот 12": чтобы не поднимать плотину Дгании, вокруг нее пророют обводной канал
14:04 ДТП в Иерусалиме: водитель бетономешалки в критическом состоянии
13:47 Внимание, розыск: пропал 52-летний Цион Якимов из Мевасерет-Циона
13:31 Нетаниягу предложил Ганцу встретиться, переговоры возобновляются
13:01 Минпрос намерен начать полноформатное онлайн-обучение в школах и детских садах "с частичным привлечением родителей"
12:54 Ципи Шавит зажжет один из факелов на церемонии Дня независимости
12:44 В результате пожара в Беэр-Шеве погиб мужчина
11:58 В Кфар Эционе уничтожены десятки саженцев вишневых деревьев
11:43 Житель Ришон ле-Циона обвиняется в шантаже и педофилии
...