Минпрос намерен начать полноформатное онлайн-обучение в школах и детских садах "с частичным привлечением родителей"

Министерство просвещения разослало директорам школ, учителям и воспитательницам детских садов письменные уведомления о начале полноформатного учебного процесса с воскресенья, 19-го апреля.

Согласно документу, который цитирует газета "Калькалист", учеба в детских садах будет начинаться в 08:30 и будет продолжаться до 13:30, и будет включать "элементы с обязательным привлечением родителей, такие как игры и питание".

В начальных школах учеба будет начинаться в 09:00 и длиться 4-5 часов (около 30 часов в неделю). В первых-вторых классах будет сделан упор на обучение чтению и письму.

В младшей средней школе учеба будет начинаться в 09:00 и длиться не менее 4 часов, в старших классах средней школы – в 10:00 и длиться не менее 5 часов. Будет проводиться проверка присутствия, которая будет частью оценок.

Процесс обучения будет состоять из онлайн-классов (Zoom и т.д.), трансляций министерства просвещения и самостоятельной учебы на основании сайтов для удаленного обучения.





