Мандат на формирование коалиции передан Кнессету, переговоры продолжаются

Партии "Ликуд" и "Кахоль Лаван" не смогли прийти к соглашению о создании правительства национального единства.

Встреча рабочих групп двух партий, продолжавшаяся более пяти часов, завершилась около трех часов ночи безрезультатно. Партии распространили совместное заявление, согласно которому 16 апреля стороны продолжат переговоры с целью прийти к соглашению о создании правительства.

Препятствием на пути к достижению соглашения остается вопрос о решениях на тот случай, если БАГАЦ наложит вето на кандидатуру Биньямина Нетаниягу для формирования коалиции. Иск по этому поводу будет подан сразу после того, как "Ликуд" и "Кахоль Лаван" придут к соглашению. В "Ликуде" опасаются, что в этой ситуации Ганц сформирует правительство со своими сторонниками или попытается расколоть "Ликуд".

В "Кахоль Лаван" критикуют тактику "Ликуда" на переговорах. "Мы здесь для того, чтобы сформировать правительство чрезвычайного положения, а не для того чтобы решать юридические проблемы Нетаниягу", – цитирует "Кан Бет" слова источника в "Кахоль Лаван".

В "Ликуде", в свою очередь, заявляют, что переговоры продвигаются очень медленно.

В полночь истек срок действия мандата, предоставленного Бени Ганцу для формирования правительства. "Ликуд" и "Кахоль Лаван" не стали обращаться к президенту Ривлину с просьбой о дополнительном сроке действия мандата.

Утром 16 апреля президент государства объявил о передаче мандата Кнессету. "Я очень надеюсь, что депутатам Кнессета удастся сформировать большинство, которое позволит как можно быстрее создать правительство и избежать четвертых выборов", – говорится в заявлении канцелярии президента.

C этого момента начался отсчет 21 дня, в ходе которых каждый депутат сможет попытаться получить поддержку своей кандидатуры со стороны 61 парламентария. Если это никому не удастся, то Кнессет 23-го созыва будет распущен, и в стране снова объявят досрочные выборы.

16 апреля глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман потребовал от Бени Ганца, являющегося в настоящий момент спикером парламента, возобновить процесс утверждения пакета законопроектов, представленных партией. Помимо прочего, в НДИ требуют продвигать законопроект, позволяющий Кнессету прекратить пребывание главы переходного правительства на его посту, если ему предъявлены обвинения в уголовных правонарушениях. До сих пор Бени Ганц воздерживался от продвижения подобных законопроектов.

В блоке "Еш Атид"-ТЭЛЕМ продолжают критиковать переговорный процесс между Ганцем и Нетаниягу. Глава ТЭЛЕМ Моше Яалон заявил: "После всех разговоров о чрезвычайном положении и единстве, мы остались с премьер-министром, обвиняемым в уголовных преступлениях и изо всех сил пытающимся удержаться за свое место". В окружении Яалона заявляют, что если переговоры между Ганцем и Нетаниягу провалятся, в "Еш Атид"-ТЭЛЕМ будут рады возвращению Ганца в единый блок, однако уже не на пост лидера.







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