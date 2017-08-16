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В Израиле

СМИ: корреспондент "Аль-Джазиры" лишится аккредитации в Израиле

время публикации: 17:08 | последнее обновление: 17:09 блог версия для печати фото
СМИ: корреспондент "Аль-Джазиры" лишится аккредитации в Израиле

Корреспондент телеканала "Аль-Джазира" вызван в правительственное пресс-бюро для беседы, в ходе которой будет принято решение о его дальнейшей аккредитации в Израиле.

По информации сайта "Маарив", вопрос о лишении Элиаса Керама журналистского удостоверения и права на работу на территории Израиля встал после его интервью, в котором репортер "Аль-Джазиры" заявил, что "журналистская работа является неотъемлемой частью палестинского движения сопротивления".

В правительственном пресс-бюро заподозрили Элиаса Керама в сотрудничестве с Организацией освобождения Палестины.

Отметим, что "Маарив" и другие онлайн-СМИ пишут о лишении корреспондента "Аль-Джазиры" аккредитации как о свершившемся факте.

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