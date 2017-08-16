Полиция Израиля попросила БАГАЦ запретить демонстрации у дома Мандельблита

Полиция Израиля попросила БАГАЦ запретить проведение демонстраций у дома юридического совета Авихая Мандельблита, рекомендуя перенести акции протеста в парк Петах-Тиквы, где достаточно места для сбора большого количества людей. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Рекомендация полиции были передана в Высший суд справедливости прокуратурой, подготовившей ответ от имени государства на апелляцию, поданную от имени жителей района, в котором уже несколько месяцев по выходным проходят демонстрации.

В ответе государства отмечается, что в первой акции протеста участвовали около 50 человек и правопорядок на месте ее проведения обеспечивали 12 полицейских. В последней, 38-й по счету акции протеста, участвовали около 2,5 тысяч израильтян, а для обеспечения порядка были привлечены 130 сотрудников полиции.

Парк, в котором полиция рекомендует проводить акции протеста, находится недалеко от Мирового суда Петах-Тиквы. Рядом с парком имеется парковка. А участники мероприятия, как считают в полиции, не будут создавать неудобства соседям Авихая Мандельблита.

Кроме того, полиция сообщила, что организаторам акций протеста впредь придется обращаться за разрешением на их проведение.

12 августа в Петах-Тикве состоялись две акции протеста - противников и сторонников Биньямина Нетаниягу. Возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита более двух тысяч человек протестовали против того, что они называют "затягиванием расследования подозрений в отношении Нетаниягу". В нескольких сотнях метров от них около 500 активистов "Ликуда" проводили митинг в поддержку Нетаниягу.