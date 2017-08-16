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В Израиле

Активисты "Аводы" критикуют Ави Габая за переговоры с Эхудом Бараком

время публикации: 10:44 | последнее обновление: 10:44 блог версия для печати фото
Активисты "Аводы" критикуют Ави Габая за переговоры с Эхудом Бараком

Публикация в газете "Исраэль а-Йом", согласно которой глава партии "Авода" Ави Габай ведет переговоры с бывшим премьер-министром Эхудом Бараком о возвращении его в политику, вызвала неоднозначную реакцию в партии.

Депутат Кнессета Йоси Йона заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что готов предоставить Ави Габаю шанс расширить ряды партии. "Пока мы не знаем ничего о том, что именно собирается делать Габай. Он ведет переговоры со всеми, вероятно и с Бени Ганцем, и с Габи Ашкенази, и с Эхудом Бараком, - сказал Йона. – Я никогда не был горячим сторонником Барака, ни в экономической, ни в политической сфере. Но Габай имеет право делать то, что считает нужным. Когда будет конкретное предложение, мы его изучим и состоится обсуждение".

В окружении депутата Кнессета Эйтана Броши корреспонденту NEWSru.co.il сказали, что пока рано делать какие-либо выводы. "Барак и Габай опровергают эти публикации. Если появится, что-то конкретное, тогда можно будет комментировать".

В свою очередь, газета "Исраэль а-Йом" приводит заявления активистов партии, которые резко критикуют Габая, который, по мнению активистов, действует в обход институтов партии.

Напомним, что накануне "Исраэль а-Йом", сообщала, что Габай ведет переговоры с Бараком о предоставлении ему брони в предвыборном списке "Аводы" на следующих выборах и поста министра обороны, если он окажется в руках партии.

В сентябре Ави Габай намерен созвать конференцию партии, чтобы изменить устав и получить полномочия бронировать места в предвыборном списке. В настоящий момент, бронь предусмотрена только для генсека партии.

16 августа газета "Гаарец" сообщает, что Габай несколько раз встречался с бывшим министром обороны Моше Яалоном. Напомним, что Габай подал в отставку с поста министра экологии в знак протеста против увольнения Яалона с должности министра обороны.

Как пишет "Гаарец" встречи Габая и Яалона проходили в очень хорошей атмосфере, и они договорились о сотрудничестве. Однако как пишет "Гаарец", вопрос совместного участия в выборах не стоит на повестке дня.

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Среда, 16 августа 2017 г.
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