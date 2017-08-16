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Жена требует отмены брака, потому что муж под хупой разбил лампочку, а не стакан

время публикации: 08:12 | последнее обновление: 08:28 блог версия для печати фото
Жена требует отмены брака, потому что муж под хупой разбил лампочку, а не стакан

В раввинатский суд одного из городов Израиля был подан необычный иск: жительница города потребовала признать недействительным ее заключенный три года назад брак, поскольку во время свадебной церемонии ее муж разбил не стакан, а лампочку.

По еврейской традиции, в ходе брачной церемонии, когда пара находится под хупой, жених должен разбить ногой стакан в память о гибели Иерусалимского Храма, произнеся слова "Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет десница моя".

Согласно иску, первый стакан жених разбил, уронив еще до церемонии. Второй стакан он разбить не сумел. Тогда помощник раввина принес ему третий стакан, завернутый в фольгу, который жениху наконец удалось разбить. Только потом истица узнала, что в фольге был не стакан, а обычная лампочка.

Женщина, прожившая в браке три года, и родившая в нем ребенка, утверждает, что именно это стало причиной краха супружеской жизни и требует аннулировать брак.

Муж истицы, в свою очередь, утверждает, что истинной причиной развала брака является роман его жены с другим мужчиной, и что в суд она обратилась, когда муж потребовал провести их ребенку тест на проверку отцовства, сообщает газета "Маарив".



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