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В Израиле

Лже-мастер "золотые руки" обманывал русскоязычных пенсионеров

время публикации: 16:12 | последнее обновление: 16:36 блог версия для печати фото
Лже-мастер "золотые руки" обманывал русскоязычных пенсионеров (иллюстрация)

40-летний житель Ашдода рекламировал себя в русских газетах в качестве мастера, способного починить любой бытовой прибор. С помощью этих объявлений он искал клиентов среди русскоязычных пенсионеров, не владеющих ивритом.

Пресс-служба полиции сообщает, что уроженец Израиля, не говорящий по-русски, вымогал у стариков, не знающих иврита, крупные суммы за ремонт бытовых приборов. При этом ремонтом приборов он не занимался.

После получения нескольких жалоб от пострадавших, полиция установила скрытое наблюдение за подозреваемым. По информации следствия, в течение последнего года он "помог" десяткам русскоязычных пенсионерам из Ашдода и Ашкелона.

После окончания сбора улик, во вторник, 15 августа, подозреваемый был задержан.

Полиция призвала жителей Ашдода и Ашкелона, ставших жертвами мошенника, прийти в ближайшее к месту жительства отделение полиции и подать жалобу.



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