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В Израиле

Бывший министр юстиции Моше Нисим подготовит рекомендации по закону о гиюре

время публикации: 13:39 | последнее обновление: 13:39 блог версия для печати

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к бывшему министру юстиции и финансов Моше Нисиму с просьбой подготовить рекомендации по вопросу гиюра в Израиле.

Как сообщили из канцелярии главы правительства, премьер-министр считает, что его богатый опыт Моше Нисима поможет сформулировать рекомендации на основе широкого консенсуса, во благо укрепления единства еврейского народа и с уважением к наследию Израиля.

Назначение Моше Нисима сделано в соответствии с обязательством государства, данным БАГАЦу, и в целях продвижения закона о гиюре. Премьер-министр намеревается достичь консенсуса в этом важном вопросе. Напомним, что в июле 2017 года правительство объявило о замораживании на шесть месяцев процесса утверждения закона о гиюре. За это время комиссия должна выработать приемлемую для всех течений формулировку закона.

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Среда, 16 августа 2017 г.
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