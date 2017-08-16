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В Израиле

На шоссе номер 4 остановлен тяжелый грузовик, ехавший против движения

время публикации: 09:52 | последнее обновление: 10:22 блог версия для печати фото
На шоссе номер 4 остановлен тяжелый грузовик, ехавший против движения
На шоссе номер 4 остановлен тяжелый грузовик, ехавший против движения

Сотрудник дорожной полиции, патрулировавший рано утром в среду, 16 августа, шоссе номер 4, остановил в районе развязки Ган-Раве между Явне и Ришон ле-Ционом тяжелый грузовик с прицепом, двигавшийся против направления движения.

Полицейский остановил грузовик, перекрыл шоссе и помог ему развернуться в направлении движения, сообщает пресс-служба полиции.

В ходе допроса водитель, житель одного из арабских кварталов Иерусалима, заявил, что не знаком с местностью и заблудился по дороге в Иерусалим.

Водителю был выписан штраф и выдана повестка в суд. Грузовик был снят с дороги после того, как проверка выявила у него серьезные дефекты.

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