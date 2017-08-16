Состоялось открытие тренировочной базы для военнослужащих подразделения охраны границ

В среду, 15 августа, министр обороны Авигдор Либерман принял участие в церемонии открытия новой тренировочной базы для военнослужащих подразделения охраны границ в школе войск полевой разведки на базе "Саярим". Министр выступил перед солдатами и офицерами, которые по завершении церемонии продемонстрировали возможности оборудования, которым оснащено подразделение, а также собственные навыки.

Пресс-служба министерства обороны сообщает, что главу оборонного ведомства в ходе визита сопровождали командующий сухопутными войсками генерал-майор Коби Барак, бригадный генерал Мордехай Каана, главный офицер полевой разведки и командующий школой войск полевой разведки, полковник Эяль Руссо.

В своей речи министр отметил, что на исход любого конфликта влияет качество личного состава и уровень мотивации солдат, а не технологии. И именно поэтому в эти дни в армии заняты поддержкой военнослужащих с одной стороны и развитием инфраструктуры – с другой.

"То, что мы видим на этой базе – это практическое воплощение нашего стремления помочь бойцам, исходя из возможностей, которыми мы обладаем. К сожалению, бюджета не хватает никогда", - сказал министр и добавил, что, невзирая на это, в армии и министерстве обороны понимают, что успешное противостояние угрозам возможно только при условии создания оптимальных условий для военнослужащих.

"Надо сказать, что до настоящего момента в эту базу были вложены около 60 миллионов шекелей, и это еще не окончательная сумма. Мы уже закончили строительство поликлиники, столовой, однако тут будет продолжаться строительство, будут вложены дополнительные 40 миллионов шекелей. И я должен выразить благодарность инженерно-строительному управлению ЦАХАЛа и министерства обороны, завершившим работу в кратчайшие сроки и наилучшим образом", - подчеркнул Авигдор Либерман. Министр обороны также рассказал о том, что в ближайшее время будут построены еще две тренировочные базы для бригад "НАХАЛЬ" и "Гивати". По его словам, планирование этих баз обошлось в 50 миллионов шекелей и должно быть завершено к июлю 2018 года, а постройка будет длиться около трех лет. Министр пояснил, что сумма, в которую обойдется строительство двух новых баз будет равняться приблизительно 180 миллионам долларов из долларовой поддержки и около 123 миллионам шекелей из шекелевого бюджета армии.

Авигдорр Либерман также отметил, что начато планирование национального центра сухопутной подготовки на военной базе "Цеэлим", главного объекта для тренировок регулярной армии и резервистов. По словам министра обороны, это широкомасштабный проект, планирование которого будет завершено к концу текущего года. По приблизительным оценкам его стоимость составляет 2 миллиарда шекелей.

"Все это, в конечном итоге, поможет подготовить наших солдат наилучшим образом к любому развитию событий. В условиях реальности, существующей на Ближнем Востоке, нам необходимо быть готовыми ко всему и в любое время. Поэтому тренировочные базы и центр сухопутной подготовки призваны, с одной стороны, помочь солдатам подготовиться как можно лучше, а с другой – позволить им вне боев и тренировок чувствовать себя там почти как дома", - пояснил Авигдор Либерман.