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В Израиле

Военные разрушили дом террориста, совершившего тройное убийство в Халамише

время публикации: 05:26 | последнее обновление: 05:35 блог версия для печати фото
Военные разрушили дом террориста, совершившего тройное убийство в Халамише
На месте теракта в Халамише. 22 июля 2017 года
На месте теракта в Халамише. 22 июля 2017 года
ВСЕ ФОТО

В ночь на среду, 16 августа, инженерным подразделением ЦАХАЛа при поддержке бойцов пограничной охраны в арабской деревне Кубар был разрушен дом семьи террориста, совершившего несколько недель назад тройное убийство в еврейском поселении Халамиш.

О разрушении дома сообщают палестинские СМИ. Пресс-служба ЦАХАЛа пока не комментирует эту информацию. Сообщается также, что во время операции жители Кубара пытались препятствовать действиям военнослужащих, были применены средства для разгона толпы, резиновой пулей был ранен один из палестинских операторов, снимавших происходящее.

Отметим, что военные уведомили семью террориста о скором разрушении дома еще 28 июля.

Вечером в пятницу, 21 июля, после наступления шаббата в поселении Халамиш, расположенном в местном совете Мате-Биньямин, возле Рамаллы, арабский террорист совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия. В результате теракта погибли три человека: Йосеф Саломон (70 лет), его дочь Хая Саломон (46 лет) и его сын Эльад Саломон (36 лет). Това Саломон, жена Йосефа, получила ранения.

Террорист, 19-летний Умар аль-Абад из деревни Кубар, был ранен, однако выжил. Согласно данным, полученным в ходе расследования, в последнее время он активно работал в студенческой организации, курируемой ХАМАС, в университете "Эль-Кудс". Аль-Абад несколько раз задерживался палестинской службой превентивной безопасности, в последний раз срок его задержания составил 10 дней.

Аль-Абад проник в поселение, преодолев забор безопасности. В момент, когда он перелезал через забор, сработал сигнал тревоги. Но подразделение ЦАХАЛа не прибыло без промедления на этот сигнал. Оказавшись в поселении, террорист некоторое время кружил, выбирая дом, дверь которого не заперта. Около 21:30 он ворвался в один из жилых домов, где в это время находились гости, и ранил четырех человек. Одна из женщин, находившихся в доме, заперлась с детьми в комнате и оттуда позвонила в полицию. Проживавший по-соседству военнослужащий прибежал на шум и выстрелил в террориста, ранив его.

В Халамише проживают 250 семей. Поскольку все семьи соблюдают шабат, их мобильные телефоны в пятницу вечером были выключены. Этим объясняется то, что первая информация о раненых и убитых начала поступать не сразу после нападения.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2017 г.
Начались беспорядки в Кубаре, где находится дом террориста, убившего трех человек
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2017 г.
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