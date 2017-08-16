Террористы, имеющие израильское гражданство, будут похоронены на кладбище, предназначенном для врагов

Министр обороны Авигдор Либерман распорядился захоронить двух террористов, имеющих израильское гражданство, на кладбище, предназначенном для врагов. Эту информацию, опубликованную газетой "Исраэль а-Йом", редакции NEWSru.co.il подтвердили официальные источники в министерстве обороны.

Это решение было принято министром обороны по просьбе министра внутренней безопасности Гиалад Эрдана, и целью подобного шага является давление на ХАМАС в рамках контактов об освобождении израильских граждан и тел военнослужащих, которые удерживаются в Газе.

Вопросы захоронения террористов, имевших израильское гражданство, находятся в ведении министерства внутренней безопасности, но кладбища, на которых хоронят боевиков, контролируются министерством обороны. В связи с этим Гилад Эрдан обратился к Авигдору Либерману за официальным разрешением на этот шаг, и оно было получено.

Как пишет "Исраэль а-Йом", речь идет о Масбахе Абу-Сабиахе, жителе деревни Сильван (Шилоах), который в октябре 2016 года застрелил двух израильтян в иерусалимском квартале Гиват а-Тахмошет, а также о Фади Аль-Кунбаре, совершившем наезд на курсантов ЦАХАЛа в квартале Армон а-Нацив в январе 2017 года. В этом теракте погибли четверо военнослужащих.

Министр обороны Авигдор Либерман категорически возражает против возвращения тел террористов. Его предшественник, Моше Яалон, считал эту меру неэффективной.

"Исраэль а-Йом" сообщает, что в январе 2017 года военно-политический кабинет провел обсуждение этого вопроса и принял решение, согласно которому тела террористов, принадлежащих к ХАМАС, а также боевиков, совершивших особо тяжкие теракты, будут удерживаться в Израиле.