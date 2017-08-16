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В Израиле

Террористы, имеющие израильское гражданство, будут похоронены на кладбище, предназначенном для врагов

время публикации: 09:21 | последнее обновление: 09:41 блог версия для печати фото

Министр обороны Авигдор Либерман распорядился захоронить двух террористов, имеющих израильское гражданство, на кладбище, предназначенном для врагов. Эту информацию, опубликованную газетой "Исраэль а-Йом", редакции NEWSru.co.il подтвердили официальные источники в министерстве обороны.

Это решение было принято министром обороны по просьбе министра внутренней безопасности Гиалад Эрдана, и целью подобного шага является давление на ХАМАС в рамках контактов об освобождении израильских граждан и тел военнослужащих, которые удерживаются в Газе.

Вопросы захоронения террористов, имевших израильское гражданство, находятся в ведении министерства внутренней безопасности, но кладбища, на которых хоронят боевиков, контролируются министерством обороны. В связи с этим Гилад Эрдан обратился к Авигдору Либерману за официальным разрешением на этот шаг, и оно было получено.

Как пишет "Исраэль а-Йом", речь идет о Масбахе Абу-Сабиахе, жителе деревни Сильван (Шилоах), который в октябре 2016 года застрелил двух израильтян в иерусалимском квартале Гиват а-Тахмошет, а также о Фади Аль-Кунбаре, совершившем наезд на курсантов ЦАХАЛа в квартале Армон а-Нацив в январе 2017 года. В этом теракте погибли четверо военнослужащих.

Министр обороны Авигдор Либерман категорически возражает против возвращения тел террористов. Его предшественник, Моше Яалон, считал эту меру неэффективной.

"Исраэль а-Йом" сообщает, что в январе 2017 года военно-политический кабинет провел обсуждение этого вопроса и принял решение, согласно которому тела террористов, принадлежащих к ХАМАС, а также боевиков, совершивших особо тяжкие теракты, будут удерживаться в Израиле.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 октября 2016 г.
В результате теракта в Иерусалиме убиты женщина и боец ЯСАМ







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